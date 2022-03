Parte l'attività della Scuola Regionale dello Sport del Coni Liguria, appuntamento domani con il webinar di presentazione

Non sarà con la consueta conferenza stampa ma tramite un webinar che verrà presentata domani, 31 Marzo 2022 dalle ore 18.45, l’attività della Scuola Regionale dello Sport del CONI Liguria. Il Presidente CONI Liguria, che presiede anche la Scuola, Antonio Micillo ed il Direttore Scientifico Cristina Caprile illustreranno i programmi di formazione che verranno sviluppati durante tutto l’arco dell’anno.

La Scuola Regionale dello Sport intende svolgere un ruolo nodale per lo sviluppo dello Sport nel territorio ligure, la sua azione è rivolta ai diversi Operatori sportivi, ai Tecnici ed ai Dirigenti e pone una particolare attenzione alla promozione che vede il CONI Liguria particolarmente impegnato nei due progetti Educamp e Centri CONI.

Il primo incontro in programma, a calendario martedì 5 Aprile 2022 e sempre on line, è il Corso per Dirigenti Sportivi, Operatori Sportivi, Tecnici, Studenti universitari, strutturato in 11 moduli. Il webinar si tiene sulla pagina Facebook di “Presidente CONI Liguria”