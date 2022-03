Calcio, Cairese. Il recap settimanale con i risultati delle formazioni giovanili

ALLIEVI 2005

Ventimiglia Cairese 3-1 (Siri)

GIOVANISSIMI 2007 UNDER15

Campomorone Sant’Olcese – Cairese 0-0 Prima partita della fase a gironi del campionato regionale giovanissimi.

Sul difficile campo genovese, la squadra di mister Testa ha chiuso con un pareggio a reti inviolate che in parte può essere considerato un punto guadagnato per la non brillante prestazione dei ragazzi gialloblù, ma lascia un po’ di amaro in bocca per due tiri nello specchio della porta deviati fortuitamente dai difensori di casa.

Da segnalare però una gran parata del portiere Canonica, che ha salvato il risultato e un’ottima prova della difesa che ha veramente lasciato pochissime occasioni agli attaccanti avversari.

ESORDIENTI 2009

Cairese – Pietra Ligure 3-3

(0-0)(1-1)(1-1)

Reti: Maggioni/ Treznjeva

Una grande prestazione dei ragazzi, sia dal punto di vista del non possesso sia con la palla!

I ragazzi dimostrano ogni partita che, rispetto ad inizio anno, è stata sviluppata una mentalità aggressiva, difendendo sempre in avanti!!

È mancata solo la vittoria, tante occasioni sprecate!

ESORDIENTI 2010

Veloce-Cairese 0-0

Il risultato rispecchia quanto visto nel corso della partita.

PULCINI 2011 a 7

2°giornata di andata

Finale vs Cairese 0-3 (0-4/ 2-3/ 0-2)

Buona prestazione generale e ottima risposta dopo le note negative a livello di atteggiamento di sabato scorso. Risultato mai in discussione al cospetto di un avversario più indietro sotto tutti i punti di vista. Nota di merito al gruppo che, in occasione di una autorete che ha visto il nostro portierino Igor disperato e piangente, si è stretto tutto intorno a lui rincuorandolo con grandi abbracci. Applausi anche dagli avversari.

PULCINI 2011-2012 Gir B

Seconda giornata – Cairese – Albissole 0-3 (Ismalaj).

Sconfitta di misura in tutti e 3 i tempi disputati. I ragazzi lottano senza risparmiarsi, ma l’Albissole giustifica il risultato dimostrandosi squadra ordinata e con buone qualità.

PULCINI 2011-2012 Gir C

Seconda giornata – Millesimo – Cairese 3-3 (Mozzone 2, Briano, Treznjeva, Bazzano) Pareggio divertente contro un tostissimo Millesimo. Buoni riscontri da tutto il gruppo sceso in campo. Pur non amando gli elogi riferiti ai singoli, in questo caso, mister Canaparo fa un’eccezione ed evidenzia la bella prestazione del portierino Berruti (attento tra i pali e preciso in costruzione).

PULCINI 2012

Cairese-Legino 2-3(0-0/0-1/0-0).

Partita molto equilibrata contro un ottimo Legino decisa da un errore su un retropassaggio. Nel complesso partita piacevole.