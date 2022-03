Calcio, Ligorna. Capitombolo a Bra, avanti di due reti, la squadra di Roselli si fa sorpassare nel finale. "Abbiamo dominato per 60 minuti"

Sconfitta beffarda per il Ligorna allo Stadio Bravi contro il Bra in Serie D. Dopo aver chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio i Biancoblù vengono rimontati nella ripresa, con decisiva rete del 3-2 a sei lancette di orologio dal termine.

Ligorna in controllo della sfida per circa 60 minuti nei quali i Biancoblù arrivano a condurre per 2-0 grazie alle reti del solito Cericola e di Cipolletta nel primo tempo. Bra che si sblocca al 68' grazie a un calcio di rigore fortemente contestato ma realizzato da Marchisone. Dopo tre minuti il vantaggio di casa con Pavesi e infine il sorpasso grazie alla rete di Tos a sei minuti dalla fine. Ligorna che avrebbe l’occasione di trovare il pari nel finale ma la sfida termina sul risultato di 3-2.

Questo il commento di Mister Roselli: «Fare un’analisi su questa sfida è complicato. Andiamo a casa con zero punti in una partita in cui almeno per 60 minuti abbiamo dominato, facendo anche due bei goal. Loro hanno fatto due o tre cambi importanti ma la sfida è stata riaperta da un episodio che fatico a commentare, quello del calcio di rigore. Un penalty concesso su un calcio d’angolo con l’uomo a nove metri che era dentro l’area, con il guardalinee che segnalava calcio d’angolo. Dopo loro hanno trovato il 2-2, poi noi un'occasione per il 3-2, che hanno invece trovato loro in occasione di un calcio d'angolo fatto ripetere ben due volte. A prova del fatto che il destino quando è segnato è segnato. Potevamo fare il 3-3 nel finale ma non è andata. Questa partita ci mette in difficoltà come punti ma anche perché abbiamo perso per infortunio subito sul primo goal Silvestri e avremo Cipolletta squalificato. Una partita che sembrava potesse andare in una maniera e invece è andata così. I ragazzi saranno bravi a rifarsi domenica in una gara comunque difficile come quella con il Derthona».

BRA vs LIGORNA 3-2 (0-2)

MARCATORI: 18' Cericola, 42' Cipolletta, 68' Marchisone (r), 71' Pavesi, 84' Tos.

BRA: Tunno, Rossi (49' Sia), Tos, Ferla, Tuzza (87' Mirabelli), Bongiovanni (49' Marchisone), Marchetti, Di Benedetto (61' Magnaldi), Capellupo, Masawoud (49' Pavesi), Daqoune. A disposizione: Coria, Ternavasio, Quitadamo, Doda. Mister: Floris.

LIGORNA: Colleoni, Calcagno (60' Lipani), Placido (85' Gomes), Scannapieco, Botta, Cericola, Cipolletta, Donaggio, Garbarino A., Casanova (78' Gerbino), Silvestri (66' Bacigalupo). A disposizione: Cannavale, Bacigalupo, Gomes, Raja, Lipani, Alberto, Garbarino L., Gerbino, Bacherotti. Mister: Roselli.

ARBITRO: Scarpati di Formia