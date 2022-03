Calcio, Serie D. Ancora un punto per l'Imperia, Coppola riprende l'RG Ticino

Secondo pareggio consecutivo per l'Imperia che fa 1 a 1 sul campo del Rg Ticino. Avvio forte dei padroni di casa che dopo tre minuti trovano il gol del vantaggio con l'ex Serie A Sansone e dopo sei vanno vicinissimi al raddoppio con una conclusione di Vitiello che, complice una deviazione, si stampa sulla traversa.

Nella ripresa Soda cambia subito mandando dentro Coppola per Montanari. Al 51' il gol del pari proprio con un bel tiro del neo entrato. Al 59' espulso Sbrissa per doppio giallo, l'Rg Ticino rimane dunque in dieci ma dopo soltanto tre minuti in superiorità numerica Virga rimedia un rosso diretto pareggiando il conto degli uomini in campo. Da segnalare poi l'infortunio, dopo un fallo subito, di Deiana costretto a lasciare il campo in barella al 70'. Sette i minuti di recupero finali che non cambiano però le sorti del match.

Le formazioni

Rg Ticino: Oliveto, Sordillo, Cannistra, Fontana, Longhi, Ogliari, Sbrissa, Lionetti, Vitiello, Sansone (82' Lorenzo), Longo (75' Viti). A disposizione: Amata, Della Vedova, Viti, Spitale, Makota, Puntoriere, Bedetti, Rosato, Lorenzo. Allenatore: Costantino

Imperia: Bova, Losasso, Petti, Mara, Virga, Deiana (70' Canovi), Giglio, Colantonio, Montanari (45' Coppola), Lupoli (70' Cappelluzzo), Cassata (65' Fazio). A disposizione: Cefariello, Fazio, Carletti, Castaldo, Cappelluzzo, Morchio, Canovi, Coppola, Rosati. Allenatore: Soda

Arbitro: Stefano Peletti

Assistenti: Manuel Cavalli e Riccardo Bonicelli

Il tabellino

RG TICINO 1 - IMPERIA 1

Ammoniti: Sbrissa (RG), Vitiello (RG), Giglio, Longhi (RG), Cappelluzzo

Espulsi: 59' Sbrissa (RG), 62' Virga

Marcatori: 3' Sansone (RG), 51' Coppola