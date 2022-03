Calcio. Serie D: la ragnatela del Borgosesia imbriglia il Vado, al "Chittolina" è 1-1 firmato Galvanio-Areco

VADO - BORGOSESIA 1-1 (24' Galvanio, 41' Areco)

E' 1-1 TRA VADO E BORGOSESIA, reti nel primo tempo di Galvanio e Areco.

93' ultimo assalto del Vado, ma fischia fallo in attacco il direttore di gara. Titoli di coda al "Chittolina"

90' quattro di recupero

87' ritrova il campo Costantini, fuori Cenci

85' tanti errori in fase di possesso da parte del Vado, appare stanca e poco lucida la squadra di Solari per poter tentare il colpaccio in questo finale

81' Farinelli per Zazzi, altra sostituzione operata da Lunardon

79' Solari si gioca la carta Quarta, fuori Cattaneo

72' giallo anche per Tinti

68' dentro Bernardo e Guatieri per Monteleone e Salvestroni

67' Capra a centrimetri dal vantaggio: cross tagliato in mezzo di Galvanio e colpo di testa dell'ex Finale che sfiora il palo alla destra di Gilli

66' traiettoria che non impensierisce Cirillo, si preparano i primi cambi sulla panchina piemontese

65' Casazza in ritardo su Latini, ammonizione per il difensore rossoblu. Areco ci riprova su punizione...

57' ottimo suggerimento di Tinti a cercare Capra, il numero sette non aggancia da buona posizione e il pallone termina sul fondo

55' si genera un parapiglia dopo una mischia in area rossoblu, interviene il direttore di gara per sedare gli animi

54' De Bode sbarra la strada a Monteleone, grande intervento difensivo dell'ex Imperia, che devia in angolo il diagonale dell'esterno granata

52' Galvanio converge da sinistra verso il centro e lascia partire una conclusione mancina che termina non distante dall'incrocio dei pali

50' ci prova ancora da fuori area Areco, sfera a lato. Campo sempre scivoloso e pallone che viaggia molto veloce sul sintetico del "Chittolina"

48' Brero trova l'incornata sul corner battuto da EC7, pallone alto sopra la traversa

47' velenoso traversone di Capra, Gilli non si fida della presa e alza in angolo

46' resta negli spogliatoi Aperi, al suo posto Anselmo. Solari passa al 3-5-2

Si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Termina senza recupero la prima frazione di gioco, 1-1 tra Vado e Borgosesia. Tra poco il racconto della ripresa

41' EUROGOL DI ARECO! PAREGGIO DEL BORGOSESIA! Punizione magistrale che si insacca all'incrocio dei pali, parità ristabilita al "Chittolina"

40' ammonito pure Lazzaretti, altra punizione dal limite per i granata

39' Cenci ammonito, secondo giallo tra le file di casa

37' gran destro a giro di Salvestroni, pallone che si stampa sul palo interno. Borgosesia a un passo dal pareggio

35' pallone forte rasoterra nel cuore dei sedici metri, mischia al limite dell'area piccola con la difesa di casa che riesce a spazzare

34' Casazza commette fallo su Monteleone all'ingresso del lato corto dell'area di rigore, chance su calcio piazzato per i piemontesi

28' prova a reagire il Borgosesia, possesso palla a ridosso dell'area vadese che non crea pericoli alla porta di Cirillo

24' GALVANIO! VADO IN VANTAGGIO! Grande azione in ripartenza dei rossoblu: Cattaneo apre sulla destra per Aperi, dribbling a rientrare e pallone in mezzo che premia l'inserimento centrale di Galvanio, controllo e piattone in buca d'angolo che trafigge Gilli

21' spunto di Galvanio sulla destra, recupera la difesa granata e l'occasione sfuma

14' tanta imprecisione da una parte all'altra, gara che non ha regalato spunti fino a questo momento, più possesso palla da parte degli uomini di Lunardon

10' giallo per capitan De Bode, entrata ruvida (e forse evitabile) su Manfrè all'altezza della mediana

6' Solari recupera Cirillo, Tinti e De Bode rispetto al match perso sabato a Gozzano, 4-3-3 per il tecnico rossoblu

1' inizia la sfida! Completo bianco per il Vado, Borgosesia in divisa granata. Giornata piovosa al "Chittolina"

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Cirillo; Tinti, De Bode, Brero, Casazza; Cenci, Lazzaretti, Cattaneo; Galvanio, Aperi, Capra

A disposizione : Ghizzardi, Favara, Nicoletti, Turone, Napolitano, Bonanni, Anselmo, Quarta, Costantini

Allenatore : Solari

BORGOSESIA: Gilli, Frana, Iannacone, Puka, Areco, Carrara, Monteleone, Salvestroni, Manfrè, Zazzi, Latini.

A disposizione : Gavioli, Bernardo, Colombo, Farinelli, D'Ambrosio, Eordea, Guatieri, Barbetta