Calcio, Serie D. Il Vado vuole togliersi ogni ansia, alle 15:00 al Chittolina il turno infrasettimanale con il Borgosesia

Troppo brutto per essere vero: il Vado che ha lasciato Gozzano ha probabilmente scritto la pagina tecnicamente più brutta del proprio campionato.

In vantaggio di un uomo per larga parte della partita, i rossoblu hanno lasciato il Piemonte con tre gol sulla schiena, ripiombando a soli quattro punti dalla zona playout.

Quasi paradosso per il buon percorso intrapreso fino ad oggi, ma che testimonia per l'ennesima volta l'equilibrio e il buon livello di tutte le contendenti alla salvezza.

L'avversario odierno sarà il Borgosesia di Lunardon, forse la rivelazione più bella dell'intero girone A, capace di abbinare come nessuno gioco, risultati e utilizzo di elementi giovani.

Anche i granata però non stanno attraversando il loro momento migliore: nelle ultime cinque partite sono arrivate due sconfitte, altrettanti pareggi e la sola vittoria contro la Lavagnese.

Tornando in casa Vado le buone notizie potrebbero arrivare dall'infermeria, con Costantini e Giuffrida ormai pronti per il rientro in campo.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, livescore e webcronaca su Svsport.it.