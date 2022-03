A Borghetto in arrivo un’area dedicata a Calisthenics e Street Workout grazie al bando "Sport nei Parchi"

Il Comune di Borghetto si è aggiudicato il bando “Sport nei Parchi” promosso da Sport e Salute S.p.A. e ANCI. Con i fondi assegnati verrà realizzata un’area allestita con attrezzi per praticare il Calisthenics e lo Street Workout all’interno del parco pubblico del Palasport Ugo Magnetto.

L’area del Palasport si andrà a sommare a quella recentemente inaugurata nel parco di località Madonna degli Angeli dove è stato realizzato un vero e proprio 'percorso natura' attrezzato per grandi e piccoli. Prosegue, da parte di questa amministrazione, la promozione a 360 gradi di tutte le attività all’area aperta che, grazie al clima invidiabile, possono essere realizzate a Borghetto in tutti i periodi dell’anno, non solo nel grande parco urbano del Castello Borelli ma anche nei parchi situati nel contesto urbano che cercheremo di valorizzare ulteriormente”.