Albenga. Ezio Madonia e Davide Ansaldi a Formia per i Raduni Tecnici Nazionali

La Città di Albenga ancora una volta si distingue nello sport a livello nazionale (ed anche oltre), non solo grazie agli atleti ma anche per gli allenatori.

Proprio in questi giorni, ad esempio, il coach FIDAL (atletica leggera) Ezio Madonia ed il coach e docente FIT (tennis) Davide Ansaldi sono impegnati nei Raduni Tecnici Nazionali delle rispettive federazioni di appartenenza che si stanno svolgendo in contemporanea al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT) dove sono occupati a valutare ed allenare i migliori atleti italiani delle sopracitate discipline in questo periodo di preparazione.

Madonia, che non ha certo bisogno di presentazioni, ha da tempo raccolto il testimone del compianto Pietro Astengo nel seguire l’atleta Luminosa Bogliolo, ostacolista e primatista italiana, mentre Ansaldi, sia tecnico che preparatore tennistico, è ormai da due anni entrato a far parte della Federazione Italiana Tennis dove si occupa del ramo Sport Vision nei Raduni Nazionali Juniores e nelle docenze dell’Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi”.

Albenga quindi, vantando nel corso degli anni già numerosi atleti anche olimpici, può anche annoverare coach ai più alti livelli nazionali e che operano sul territorio ingauno sia nella promozione sportiva che nell’alto livello. Sicuramente un ulteriore fiore all’occhiello per la città.