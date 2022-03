Calcio, Chieri. Rumors confermati, Stefano Sorrentino è il nuovo presidente del club piemontese

Il comunicato del club:

A.S.D. Chieri comunica l’accordo raggiunto tra il presidente del club Luca Gandini e Stefano Sorrentino per l’avvicendamento alla guida della società azzurra. Dopo dieci anni di presidenza, in cui ha portato il Chieri a diventare un’eccellenza del calcio piemontese in termini di organizzazione, strutture, risultati e valorizzazione dei giovani talenti, Luca Gandini aveva deciso da tempo di lasciare il club a professionisti dalla comprovata serietà e competenza che potessero garantire un futuro importante alla società.

Da qui l’intesa con l’ex portiere e oggi dirigente sportivo Stefano Sorrentino. L’accordo prevede la sottoscrizione di una lettera d’intenti che porterà Sorrentino a ricoprire la carica di presidente dal prossimo luglio, con la suddivisione dei ruoli da oggi fino al termine della stagione sportiva in una fase naturale di passaggio di consegne: Luca Gandini porterà a termine gli impegni per l’attuale annata, mentre la nuova proprietà programmerà il futuro.

“Sono molto soddisfatto di questa operazione – spiega Luca Gandini – perché è stata fatta in primis per il bene del Chieri e perché credo di aver trovato la persona giusta che possa far crescere ulteriormente questa società”.

Dopo aver affrontato e spesso neutralizzato i migliori attaccanti del mondo lungo una carriera di oltre 20 anni in Italia ed Europa, Stefano Sorrentino, oggi apprezzato dirigente sportivo e opinionista, ha scelto di impegnarsi in prima persona mettendo a disposizione la sua esperienza e passione per il calcio in un progetto che avrà solide basi e che possa svilupparsi nel tempo.

“Sono onorato di ricevere il testimone da Luca Gandini, un grande presidente che ha reso il Chieri una società importante e apprezzata in tutto il panorama calcistico piemontese – le prime parole di Stefano Sorrentino – Sono molto contento di poter iniziare questo percorso e non vedo l’ora di incominciare”.

Maggiori dettagli verranno annunciati nel corso della conferenza stampa prevista martedì 5 aprile alle ore 11:30 presso il Centro Sportivo Roberto Rosato, dove interverranno Luca Gandini e Stefano Sorrentino.

