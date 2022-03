Calcio. La Cairese incontra Claudio Marchisio. Filippo Robaldo: "E' stato emozionante per i nostri ragazzi ascoltare le parole di un grande campione" (Fotogallery)

Sabato 26 marzo, su iniziativa degli Zebroni, Juventus Club valbormidese, con sede a Roccavignale, è stato organizzato un incontro, svoltosi in quel di Cairo Montenotte, presso il Palazzo di Città, in compagnia del campione, ed ex giocatore della Juventus, Claudio Marchisio. La società Cairese ha partecipato all'evento, nelle figure del Direttore Generale, Franz Laoretti e del Responsabile delle attività sociali e dell'area social, Filippo Robaldo.

AmMarchisio è stata consegnata la maglia della nostra società, riportante il suo cognome e il suo numero di gioco storico, l'8 e si è reso disponibile nel fare foto con tutti i presenti, tra i quali alcuni ragazzi del nostro settore giovanile, di seguito riportate. Questo il commento di Filippo Robaldo sulla giornata svoltasi:

"Sabato abbiamo avuto la possibilità di presenziare alla giornata "Zebroni Day", organizzata dallo Juventus Club Zebroni di Roccavignale, a Palazzo di Città, grazie al gentile invito del presidente, Alessio Fracchia e del vicepresidente, Samuel Fracchia. Abbiamo partecipato a questo evento con circa novanta tesserati, tra i quali molti ragazzi del nostro settore giovanile con i relativi genitori e questo è un grande motivo di orgoglio perché, nonostante alcune partite giocate al sabato mattina, i nostri giovani hanno risposto positivamente alla giornata. Penso che per i nostri ragazzi sia stato emozionante poter ascoltare le parole di un campione, che si è dimostrato tale non solo in campo, ma anche nella sua quotidianità; una persona per bene, molto disponibile, un esempio importante per loro da poter seguire. Abbiamo, inoltre, avuto la possibilità, io, Franz Laoretti e Fabio Boveri, di poter consegnare due maglie da gioco della Cairese, una direttamente a Marchisio e l'altra allo Juventus Club Zebroni, ringraziandoli per averci gentilmente ospitato."