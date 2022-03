Calcio. Vandali al Bacigalupo, il Comune stanzia più di 25.000 euro per il ripristino della struttura

L'epopea dello stadio Valerio Bacigalupo, per mesi abbandonato al proprio destino, ha vissuto lo scorso luglio l'ennesima pagina grigia dopo il fallimento del club biancoblu.

Un gruppo di vandali si era infatti addentrato presso la struttura, danneggiandola per diverse migliaia di euro.

Il conto preciso dei danneggiamenti è arrivato dalle spese che dovrà affrontare il comune per il ripristino, in particolar modo all'interno degli spogliatoi dell'impianto di Via Cadorna e della rete di recinzione che delimita il campo "Comparato".