Calcio dilettantistico. Protocollo sanitario e tesseramento dei giovani ucraini: le ultime novità regolamentari

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC ANTI-COVID 19 PER ATTIVITÀ DILETTANTISTICA E GIOVANILE

Si comunica che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (N.8) delle Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile.

Detto protocollo, che recepisce le disposizioni di cui al D.L. 24 marzo 2022, N.24, entrerà in vigore a far data dal 1 aprile 2022.

Lo stesso è reperibile al link sotto riportato:

https://www.figc.it/media/160333/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-8.pdf

TESSERAMENTO DI CALCIATORI MINORI PROVENIENTI DALL'UCRAINA

In relazione al Comunicato Ufficiale n. 186/A F.I.G.C. dello scorso 10 marzo, si rende noto, vista la comunicazione in merito da parte dell’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., che la documentazione necessaria per l’ottenimento del tesseramento dei calciatori minori provenienti dall’Ucraina a causa della guerra è la seguente:

· Richiesta di tesseramento (editabile da portale F.I.G.C.);

· Dichiarazione di precedenti tesseramenti all’estero (editabile da portale ed obbligatoria solo per calciatori dai 10 anni in su );

· Dichiarazione relativa ad eventuali legami della Società dilettante con Società professionistica (editabile da portale ed obbligatoria solo per calciatori dai 10 anni in su);

· Documento identificativo del minore e del genitore o, in caso di minore non accompagnato da genitore, documento identificativo del rappresentante legale del minore;

· Attestazione rilasciata dall’autorità competente relativa all’ingresso del minore sul territorio italiano e, se esistente, documentazione attestante il domicilio/dimora del minore; qualora il minore non sia in possesso delle attestazioni di ingresso in Italia sarà sufficiente produrre il documento di autocertificazione come da format allegato alla presente comunicazione.

Si precisa che, per i soli calciatori minorenni che non abbiano compiuto 10 anni , la richiesta di tesseramento - corredata dalla relativa documentazione - deve essere inoltrata attraverso la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti al Comitato/Divisione/Dipartimento competente.

Si ribadisce che il deposito delle richieste di tesseramento dei calciatori minori provenienti dall’Ucraina a causa della guerra avverrà in deroga rispetto a quanto previsto dai comunicati ufficiali per la stagione sportiva 2021/2022.