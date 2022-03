Giudice Sportivo, Eccellenza: sono dodici i giocatori fermati per un turno

PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 27/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2022

MEMOLI MATTIA (ANGELO BAIARDO)

Al termine della gara, si dirigeva verso il ddg e, con fare denigratorio, gli rivolgeva un applauso e protestava in maniera veemente nei suoi confronti.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MORAGLIA ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

VIOLA ALESSIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SANGUINETTI NICOLA (CANALETTO SEPOR)





CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

RICHIERI ROBERTO (CANALETTO SEPOR)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

III AMMONIZIONE

DIFFIDA

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

ZOLA SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

PIACENTINI RICCARDO (CAIRESE)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

GABRIELLI GIANMARCO (FEZZANESE)

NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)

BOERO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MONARDA FILIPPO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCATOLINI ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CARLETTI MATTEO (TAGGIA)

NEGRO PIETRO (TAGGIA)

PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 27/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO)

RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

LAMBERTI PAOLO FERNANDO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

BALLANI NICHOLAS (CADIMARE CALCIO)

ODDO GIORGIO (OSPEDALETTI CALCIO)

BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

AKKIOUI MOHAMMED AMINE (VENTIMIGLIACALCIO)

III AMMONIZIONE

DIFFIDA

NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GALLERI SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CROCE RICCARDO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LO GIOCO BRANDO (BUSALLA CALCIO)

BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)

FERDANI FABIO (CADIMARE CALCIO)

MUSSI MANUEL (CADIMARE CALCIO)

BISIO ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZANETTI LEONARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ARETUSO MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

GUARAGLIA SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

METALLA ELVIS (PIETRA LIGURE 1956)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

FILIPPONE TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

PATRONE SIMONE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SEVERI EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

EL KHAYARI MOSTAFA (VENTIMIGLIACALCIO)