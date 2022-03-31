Giudice Sportivo, Eccellenza: sono dodici i giocatori fermati per un turno

PLAY OFF ECCELLENZA
GARE DEL 27/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2022
MEMOLI MATTIA (ANGELO BAIARDO)
Al termine della gara, si dirigeva verso il ddg e, con fare denigratorio, gli rivolgeva un applauso e protestava in maniera veemente nei suoi confronti.
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MORAGLIA ANDREA (TAGGIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
VIOLA ALESSIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SANGUINETTI NICOLA (CANALETTO SEPOR)
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
RICHIERI ROBERTO (CANALETTO SEPOR)
MICELI ARMANDO (TAGGIA)
TRAVELLA LUCA (TAGGIA)
III AMMONIZIONE
DIFFIDA
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
ZOLA SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
PIACENTINI RICCARDO (CAIRESE)
DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)
GABRIELLI GIANMARCO (FEZZANESE)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)
BOERO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MONARDA FILIPPO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
SCATOLINI ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CARLETTI MATTEO (TAGGIA)
NEGRO PIETRO (TAGGIA)
PLAY OUT ECCELLENZA
GARE DEL 27/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO)
RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)
ALLENATORI
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
LAMBERTI PAOLO FERNANDO (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)
BALLANI NICHOLAS (CADIMARE CALCIO)
ODDO GIORGIO (OSPEDALETTI CALCIO)
BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)
AKKIOUI MOHAMMED AMINE (VENTIMIGLIACALCIO)
III AMMONIZIONE
DIFFIDA
NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO)
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GALLERI SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CROCE RICCARDO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
LO GIOCO BRANDO (BUSALLA CALCIO)
BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)
FERDANI FABIO (CADIMARE CALCIO)
MUSSI MANUEL (CADIMARE CALCIO)
BISIO ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ZANETTI LEONARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ARETUSO MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)
FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
GUARAGLIA SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)
METALLA ELVIS (PIETRA LIGURE 1956)
PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
FILIPPONE TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
PATRONE SIMONE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
SEVERI EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
EL KHAYARI MOSTAFA (VENTIMIGLIACALCIO)