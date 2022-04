Giudice Sportivo, Prima Categoria A e B: tre giornate a Komoni e Andreis, un turno per Youri Vittori

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

PEIRONE BRUNO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) BIANCO ROMEO (A.N.P.I.SPORT E

ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

FRANCO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

GARE DEL 27/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 75,00

BORGHETTO 1968

Per il comportamento di un proprio sostenitore, che indossava la divisa di rappresentanza della società, il quale, per tutta la durata della gara, sostava in tribuna sopra la panchina dei locali e indirizzava numerosi frasi ingiuriose all'indirizzo del ddg e gravemente lesive dell'onore della sua famiglia (sanzione attenuata per il fatto che il comportamento era posto in essere da una sola persona)

DIRIGENTI

FERRARI MASSIMO (PONTELUNGO 1949)

MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 14/ 4/2022

FERRO DAVIDE (PRO SAVONA CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FRAVEGA BRUNO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

A gioco fermo, colpiva con una testata alla testa un avversario, senza conseguenze lesive.

KOMONI ENDRIT (PRO SAVONA CALCIO)

A gioco fermo, colpiva con una testata alla testa un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

REBAGLIATI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

VITTORI YOURI (PRO SAVONA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ANDREIS SEBASTIAN (PONTELUNGO 1949)

Al termine della gara, si avvicinava al ddg, con aria minacciosa, rivolgendogli espressioni irriguardose, ingiuriose e gravemente lesive del suo prestigio; per tutto il tragitto tra il tdg e gli spogliatoi, stava molto vicino al ddg, reiterando le espressioni gravemente irriguardose verso di lui.





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

ANGILELLA MATTEO (FEGINO)

LUBELLO DANILO (FEGINO)

PASQUINO DENIS (PRA F.C.)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALMIERI LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

MURIALDO GEORDIE (LETIMBRO 1945)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PRO SAVONA CALCIO)

CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CAUTERUCCIO GABRIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GUIDA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

MUSIARI NICOLO (SAMPIERDARENESE)

PUGLIESE ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIORGETTI ALAIN (ALTARESE)

MASCARDI CESARE (AREA CALCIO ANDORA)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

ASCONIO SAMUELE (CARLIN S BOYS)

COSTO DAVIDE (CARLIN S BOYS)

SOCCHIA RICCARDO (CITTA DI COGOLETO)

NAPOLI DOMENICO (FEGINO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

LAROSA SAMUELE (PRA F.C.)

GALLOTTI MATTEO (PRO SAVONA CALCIO)

INTILI LEONARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SCIMEMI FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)

URUCI RIGERS (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

MUCA JURGEN (AREA CALCIO ANDORA)

PISANO DAVIDE (AURORA CALCIO)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

PASTORINO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CASCINA SALVATORE (CARLIN S BOYS)

SANTORO LUCA (CITTA DI COGOLETO)

NASITI GIOVANNI PAOLO (FEGINO)

SIGNORETTI WALTER (FEGINO)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

GARIBIZZO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

VARGIU MAURIZIO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

POGGIOLI SAMUELE (SAMPIERDARENESE)