Giudice Sportivo: tante sanzioni pesanti nei due gironi di Promozione

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 27/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 4/2022

AICARDI GIACOMO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DEIDDA SALVATORE (TARROS SARZANESE SRL) (infrazione segnalata da parte di un AA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEIDDA SALVATORE (TARROS SARZANESE SRL)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

Al fischio finale si dirigeva a centro campo per rivolgere alla terna espressioni irriguardose; successivamente insultava ripetutamente un calciatore avversario, scatenando in tal modo un parapiglia generale.

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)

Espulso per aver rivolto espressioni offensive verso un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento, sferrava un calcio alla panchina, causando la rottura della parte in plexiglass della stessa (infrazione segnalata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMAROTTI CLAUDIO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AVELLANO ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

NAVONE FULVIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GAGGERO PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)

A gioco fermo, andava a contatto con un avversario, spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendolo cadere, senza conseguenze lesive.

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

A gioco in svolgimento, colpiva un avversario con una gomitata all'occhio, causandogli gonfiore e lividore

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DIACONU ANDREI LAURENTI (BAIA ALASSIO CALCIO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTUNIONE FABIO (MAGRA AZZURRI)

A fine gara, insultato ripetutamente dall'allenatore avversario, cercava il contatto fisico con lo stesso, venendo prontamente fermato dai compagni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RASO MARCO (BORZOLI)

NAZARENO LASTRA JEAN P. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

SOFIA GIACOMO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

VIGNALI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

BEVEGNI FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TEMPERINI JAMES P. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

BURDO EMANUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

ARENA DANIELE (CELLE RIVIERA CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

GIANNARELLI MARCO (MAGRA AZZURRI)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

FUGAZZI FILIPPO (REAL FIESCHI)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

PONDACO STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

DAPRILE FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

BARRANCA FABIO (CELLE RIVIERA CALCIO)

BANCALARI CRISTIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PICASSO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

PROVENZANO DENIS (BORZOLI)

OSMAN MAJID (BRAGNO)

MADAFFERI MARCO (CAMPOROSSO)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

COSENTINO ANDREA (CELLE RIVIERA CALCIO)

FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

SCIANDRA LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)

DEIDDA MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

MESSINA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIBBI FRANCESCO (BORZOLI)

BRUZZESE JACOPO (SERRA RICCO 1971)

POLITO THOMAS (VELOCE 1910)

MARQUEZ MANUEL (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)