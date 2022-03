Sanremese calcio, mister Andreoletti amaro nel post-partita:" Espulsione difficile da commentare", Anastasia:" Malaguti? Ci ha salvato nel primo tempo"

Dopo il pareggio interno, per 1-1, tra Sanremese e Asti hanno parlato due protagonisti biancoazzurri: mister Matteo Andreoletti e l'attaccante Emanuele Anastasia che, con il rigore trasformato oggi, sale a quota 14 gol.

L'allenatore è apparso, a dir poco, contrariato sia dalle scelte arbitrali - in particolare, per il cartellino rosso a Gemignani - che dalla prestazione di alcuni suoi giocatori, come quella di Giacchino sostituito alla mezz'ora.

D'altro canto, il pari del Novara salva in parte la giornata e, da ex portiere, 'consola' il giovane Malaguti.