Attrezzatura e accessori per uno sportivo: i must have che non possono mai mancare

Fin da bambini ci viene insegnato a praticare un’attività sportiva in maniera continuativa, soprattutto di gruppo per incrementare il processo di socializzazione e aiutare a maturare per affrontare con la giusta grinta le difficoltà della vita.

Da quando è scoppiata la pandemia, la voglia di praticare sport è incrementata , complici i lunghi periodi chiusi in casa, così come la domanda di attrezzatura, tanto che i negozi di marchi sportivi sono stati spesso presi d’assalto. L’inesperienza però può portare a non fare l’acquisto corretto: il fatto che praticare sport faccia bene è risaputo da tutti, tuttavia i neofiti non sempre si ricordano che servono anche gli accessori giusti e ogni disciplina ha i suoi, anche se alcuni sono sfruttabili per più attività fisiche e tipologie di sport. Uno di questi è indubbiamente la borraccia che, come vedremo, ha una funzione fondamentale sia durante l’allenamento che in fase di competizione vera e propria.

La borraccia: un accessorio versatile

Durante i periodi più critici dell’emergenza sanitaria non era possibile praticare sport di squadra, per via dello stretto contatto tra gli atleti. Ora che i tempi sono cambiati le competizioni di gruppo sono tornate, anche se alcuni accorgimenti non cessano di essere mantenuti. Una delle soluzioni per limitare le occasioni di contagio è bere dalla propria borraccia personalizzata, facilmente riconoscibile tra tutte le altre per l’impronta unica che il proprietario stabilisce di conferirle, diventando l’espediente perfetto per scambiarla con qualcuno altro. Le borracce personalizzate sono un gadget poliedrico, e possono essere impiegate in più sport. Come detto poco fa, l’avere borracce che si distinguano dalle altre è una necessità soprattutto degli sport di squadra come calcio e calcetto o beach volley.

La capacità di spiccare non è l’unica che si richiede a una borraccia: l’accessorio deve essere capiente a sufficienza per garantire l’idratazione dei giocatori. Oltre alla portata, è importante che la borraccia sia leggera e quindi facilmente trasportabile: alcuni modelli per tale ragione dispongono di maniglie di trasporto, e hanno un sistema di bloccaggio per evitare perdite d’acqua. Sempre soffermandosi sulla praticità, in sport come il calcio e il beach volley dove si beve durante brevissimi intervalli di tempo, è bene che il corpo della borraccia si possa afferrare, aprire e utilizzare agilmente con una mano sola. La robustezza è un altro fattore da considerare dato che spesso i calciatori tendono a lanciare l’accessorio dopo essersi dissetati.

La borraccia per il ciclismo

Uno sport dove la borraccia è il gadget per antonomasia è il ciclismo, tanto che sulla bicicletta degli atleti non può mai mancare l’apposito spazio in cui inserirla. Di fondamentale importanza in questo caso il tappo, preferibile in polipropilene perché è un materiale che consente la resistenza alla sua continua chiusura e apertura durante la corsa. Come già detto per calcio e beach volley, l’ergonomia della borraccia è un aspetto centrale anche nel ciclismo, dove l’attrezzatura viene estratta dal suo trasportino in corsa con una mano sola e riposta velocemente una volta terminato l’uso, il tutto senza che il gadget rischi di scivolare via dalle mani. Viste le lunghe percorrenze compiute dai ciclisti, avere una borraccia in acciaio inox aiuterebbe a mantenere l’acqua a una temperatura stabile per tutta la corsa, grazie alle proprietà isolanti del materiale, che è anche inodore. Nel ciclismo il rischio di confondere la propria borraccia con quella del compagno è minore, tuttavia si può ovviare al problema personalizzando il gadget con colori diversi anche rispetto a quelle degli avversari, come avviene nel calcio, oppure dotandosi di borracce con nome per evitare confusione tra membri della stessa squadra, magari tutte della stessa tonalità per identificarsi con il team, distinguendosi però al contempo dai suoi membri. L’abitudine di personalizzare le borracce ha coinvolto non solo gli sportivi, ma anche aziende che si occupano di sport e palestre, tanto da indurle a realizzare borracce con logo in grado di veicolare i valori dell’attività e da fornire ai propri clienti o dipendenti.

Altri gadget irrinunciabili per lo sport

Nelle attività sportive all’aperto, come beach volley e ciclismo, un accessorio immancabile sono gli occhiali da sole, perché il contatto diretto con la luce potrebbe provocare danni alla vista, pertanto prima di tutto questo gadget deve garantire una protezione adeguata ai raggi UV, oltre a essere resistente, ergonomico e maneggevole. In entrambi gli sport le lenti polarizzate rappresentano la soluzione ottimale, in quanto capaci di adeguarsi alla luminosità esterna e alle condizioni meteorologiche. Inoltre è importante che gli occhiali permettano un’ottima visuale di campo. Anche in una disciplina come il beach volley, dove tendenzialmente si sta fermi sempre nello stesso punto, servono lenti capaci di adattarsi alle condizioni di luce, che possono variare nel corso del match, favorendo una visibilità piena soprattutto in momenti in cui è necessario averla come in fase di ricezione della palla o durante un tiro di precisione in attacco.

Nel ciclismo e nel calcio non possono mancare le calze sportive, capaci di garantire un’elevata libertà di movimento grazie all’elasticità del tessuto, attutendo al contempo gli impatti con le scarpe. La resistenza all’usura è una delle caratteristiche comuni di questo accessorio in entrambe le discipline, anche se quelle per il ciclismo devono essere super traspiranti perché i piedi sono quasi sempre a contatto con i pedali.