Quali sono i tornei di poker più importanti al mondo?

I tornei di poker più importanti del mondo sono determinati dalla reputazione e dal montepremi. Le World Series of Poker sono la più grande serie di tornei, ma ci sono anche eventi aperti e tornei più piccoli con buy-in in tutto il mondo.

Ogni anno ci sono nuovi tornei di poker che appaiono nel calendario del poker. La nostra Top 3 fornisce una panoramica dei primi 3 eventi di poker, compresa la loro storia e anche una panoramica dei più importanti tornei di poker online.

Per qualificarsi a questi tornei prestigiosi, esistono tornei satelliti live e casino online sicuri .

Ma quali sono i 3 tornei più importanti di poker?







World Poker Tour

Il World Poker Tour (WPT) è il torneo di poker che ha fatto innamorare il mondo del poker.

Il WPT è conosciuto in tutto il mondo come il primo nome nel gioco e nell'intrattenimento televisivo internazionale con presenza del marchio nei tornei terrestri, in televisione, online e mobile.

Il World Poker Tour ha collaborato con Ourgame per creare il WPT China. Il WPT Cina porterà tornei di poker di livello mondiale e intrattenimento a milioni di potenziali giocatori in tutto il paese.

Dalla sua nascita nel 2002, il World Poker Tour ha assegnato più di 400 milioni di dollari in premi in denaro e pagato quasi 3 miliardi di dollari ai suoi giocatori in tutto il mondo.







European Poker Tour

Lo European Poker Tour è stato concepito nel 2004 da John Duthie, vincitore del torneo inaugurale Poker Million.

L'idea del tour era quella di creare un emozionante show televisivo di poker che avrebbe portato il poker nelle case della gente in tutta Europa.

Il primo evento è iniziato nel 2004 a Barcellona ed è diventato rapidamente un successo.

Lo European Poker Tour è uno dei tour di poker di maggior successo in circolazione. Dalla sua nascita nel 2004, il tour ha continuato a crescere anno dopo anno e ha guadagnato un'incredibile popolarità tra i giocatori professionisti e ricreativi.

Il tour ha visitato alcune delle località più affascinanti d'Europa, tra cui Monte Carlo, Parigi, Praga, Barcellona e Londra.

Nel corso del tempo gli eventi si sono tenuti in alcuni dei più noti casinò e sale da gioco d'Europa come l'Aviation Club de France, il Casino di Venezia, l'Hilton Hotel Prague e l'Estoril Casino.







L'Aussie Millions a Melbourne

L'Aussie Millions di Melbourne è il terzo torneo di poker più importante.

Il Crown Casino di Melbourne, Australia, ospita il gioiello della corona dell'emisfero meridionale. È un festival di tre settimane che attrae alcuni dei più grandi nomi del poker.

È uno dei favoriti nel circuito dei tornei a causa della sua posizione e del suo enorme montepremi.

L'Aussie Millions ha assegnato più di 100 milioni di dollari di premi in denaro da quando è iniziato nel 1998 come un piccolo evento con solo 21 giocatori in lizza per circa 75.000 dollari.

Oggi, è uno dei più grandi e prestigiosi eventi del calendario, ed è trasmesso in tutto il mondo su ESPN.

Il torneo si tiene ogni anno da gennaio a febbraio e comprende una serie di satelliti insieme al suo evento principale, che attrae centinaia di giocatori da tutto il mondo.

L'evento principale inizia con un buy-in di 10.600 dollari (o circa 7.500 dollari americani).