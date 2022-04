Bragno. Monte ritrova il sorriso, dimezzata la squalifica. "La mia fiducia nel mondo del calcio è stata ripagata"

Già dal tono di voce si percepisce come Fabrizio Monte sia particolarmente sollevato dopo il dimezzamento delle giornate di squalifica comminate due settimane fa dal Giudice Sportivo, dopo la partita con il Ceriale.

Il ricorso presentato dall'avvocato Mariani ha sortito gli effetti sperati, per la soddisfazione, soprattutto umana, del tecnico del Bragno.

"L'accoglimento del ricorso mi ha regalato una nuova serenità. Sia a livello personale, sia nei confronti di tutto l'ambiente calcistico.

Fortunatamente è stata accertata la mia linea di condotta dopo l'espulsione e la mancata fondatezza degli atti che mi erano stati attribuiti (il tecnico era stato accusato di aver colpito a calci le porte degli spogliatoi del Ponzo ndr). Le giornate di squalifica infatti passano, ma la possibile onta mi avrebbe accompagnato nel corso del tempo.

Sono felice anche per il mondo del calcio, capace di fornirsi degli adeguati strumenti di controllo affinchè non fosse commessa un'ingiustizia. Una volta ricevuto il referto, dopo aver presentato il ricorso, abbiamo subito notato come il direttore di gara avesse riportato correttamente quanto accaduto, il che ha permesso agli organi di Giustizia Sportiva di correggere la sanzione.

Sarò franco: mi sarei trovato a disagio a proseguire la mia attività di allenatore in un ambiente privo del giusto senso di correttezza. Ho infatti sempre ritenuto gli arbitri come persone in piena buonafede, anche quando vengono commessi errori fisiologici nella gestione di una partita.

Fortunatamente la mia sensazione è stata confermata e già domenica potrò tornare in panchina, con l'animo più leggero. Mi sono meritato l'espulsione, ma quattro giornate, accompagnate da motivazioni non veritiere, sarebbero state insopportabili.

Un grazie all'avvocato Simone Mariani per la sua competenza, è stato davvero prezioso per la buona riuscita del ricorso".