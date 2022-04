Calcio, Spotornese. Dal confronto con la San Francesco alla ripartenza del vivaio, ecco il presidente Matteo Ravera (VIDEO)

C'è davvero tanta carne al fuoco in casa Spotornese per questo finale di stagione. La vittoria nel derby con la Nolese ha rappresentato solo il primo passo per la società del presidente Matteo Ravera, focalizzata sia sulla partita di domenica con la San Francesco ma soprattutto sul grande evento del 10 aprile, antipasto del rilancio del vivaio biancoceleste.