Calcio, Vadino. La notte magica di Luca Tomao: "Mi sentivo ancora bene nonostante i 120 minuti, assist super di Santanelli"

E' stata una volata tanto breve quanto eterna quella che ha vissuto Luca Tomao verso la porta del San Pietro mercoledì notte.

Già perchè l'orologio si stava avviando a passi da gigante verso il nuovo giorno, quando l'attaccante arancionero, splendidamente servito da Santanelli, ha avuto la lucidità di scartare Camisasca e depositare in rete la rete che è valsa l'accesso alla finale di Coppa Liguria.





Luca, com'è stata la nottata?

“Ho dormito molto poco – sorride l'ala ingauna – ma dire molto bene. L'entusiasmo era palpabile dopo 120 minuti così combattuti”.







Aver superato una squadra ben organizzata come il San Pietro rende ancor più prezioso il traguardo ottenuto:

“Si sono affrontate due formazioni dello stesso livello, con tanti buoni giocatori su entrambi i fronti. Per noi è fantastico essere riusciti, alla prima stagione effettiva in campo, ad aver subito raggiunto una finale. L'auspicio è di riuscire a completare l'opera”.

Hai realizzato tanto bello quanto prezioso. Soprattutto ha stupito la lucidità che hai avuto nello scartare Camisasca dopo 120 minuti ad arare la fascia.

“Diciamo che mi sono fatto perdonare la ciabattata di qualche minuto prima. Scherzi a parte, bisogna dare anche merito a Santanelli per l'assist che mi ha saputo fornire: una giocata incredibile soprattutto rapportata al momento della partita. Io fortunatamente mi sentivo ancora bene, nonostante un match particolarmente dispendioso, è stato bellissimo festeggiare insieme ai compagni a ridosso del triplice fischio finale. La gente che non gioca non fa il risultato, ma di fronte a una squadra competitiva come il San Pietro ci siamo presentati con tre portieri in panchina: tutti abbiamo saputo buttare il cuore oltre l'ostacolo”.







La strada del campionato resta lunga, ma avete tutte le qualità per puntare al “double”.

“Ci siamo prefissati di puntare a vincere il nostro girone, ma tra il dire e il fare, soprattutto nel calcio, passano mille variabili. Siamo felici, insieme alla società, di essere arrivati a questo punto: rappresenta una bella conferma del lavoro portato avanti fino ad oggi”.