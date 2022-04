Ginnastica. Polisportiva Agi a Grugliasco per la 2° prova Gold

Sabato 26 marzo a Torino la Società Grugliasco ha organizzato la 2° prova del campionato nazionale Gold a cui la Polisportiva AGI ha partecipato con 4 combinazioni. Le ginnaste allenate da Annamaria Tricomi ed Eva Verus hanno ben figurato con buoni piazzamenti ed un podio.

Buone posizioni in classifica anche per le campionesse in carica L3 open Alice Guidotti ed Emma Meshau e la giovanissima coppia L3 allieve Greta Shllegaj e Margherita Caracciolo, entrambe 7°.