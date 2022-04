Rugby Ligure. Rush finale sempre più incerto. Il Savona ospita l'Amatori Genova

Cosi’ si è arrivati alla quart’ultima giornata della Serie A e, domenica al CarliniBollesan il CUS Genova giocherà la sua penultima gara casalinga stagionale. L’ultima in assoluto è programmata per domenica 8 maggio con il derby con la Pro Recco. E proprio i rivieraschi, invece, dopodomani saranno di scena nel bresciano per affrontare I Centurioni.

La classifica non ha nulla di particolare da dire in quanto per quest’anno non sono previste retrocessioni in Serie B, mentre nella Serie C tutto è ancora in ballo! Regnando grande equilibrio ogni partita programmata puo’ risultare decisiva ai fini dell’accesso ai play off di promozione, pertanto anche i due confronti di questa domenica di Savona e La Spezia appaiono determinanti proprio per questo motivo. Nella poule A, quindi, fra Amatori Genova, Savona, Spezia e CUS Pavia solo le prime due formazioni classificate passeranno il turno.

Di un certo interesse fra i campionati giovanili spicca il test di Cogoleto con gli Under 17 delle Province dell’Ovest impegnati con il CUS Torino, e con speranza di risalire la graduatoria. Intanto martedì sera, per le ore 17,00, nella Casa delle Federazioni del CONI è previsto per i Presidente delle Società liguri, i Consiglieri del CR Ligure, per i Delegati Provinciali e il Responsabile Tecnico Regionale, un incontro con il Presidente Nazionale F.I.R. Marzio Innocenti.





SERIE A/GIRONE 1 (VI GIORNATA RITORNO) domenica H. 15,30

CUS Genova – A.S.R. Milano (Carlini/Bollesan arb. Francesco Crepaldi di Milano)

Promotica I Centurioni – Pro Recco (a Villa Carcina arb. Maria Giovanna Pacifico di Benevento)

ITINERA CUS Torino – Parabiago

VII Torino – Biella

Amatori Alghero in sosta.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 57, Biella 54, Parabiago 44, A.S.R. Milano 33, Promotica I Centurioni 27, Amatori Alghero 20, VII Torino 15, CUS Genova 13, Pro Recco punti 0.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE A (II GIORNATA/RITORNO) domenica H. 15,30

Savona – Amatori Genova (Fontanassa/SV arb. Jamal Kamili)

R.C. Spezia – CUS Pavia (Denis Pieroni/SP arb. Daniele Biagioni)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova punti 11, Spezia e Savona 10, CUS Pavia punti 7.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE B (II GIORNATA RITORNO) ADOMENICA H-15,30

Cernusco – Rho (Comunale )

CLASSIFICA: Rho punti 15, Cernusco 5, Parabiago - 4.

UNDER 19 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA/RITORNO) dom.H.11,00

CUS Genova – Unione Monferrato (Carlini/Bollesan)

A.S.R. Milano – Calvisano (Curioni/Segrate/MI)

CLASSIFICA GENERALE: Calvisano punti 10, Unione Monferrato 9, A.S.R. Milano 1, CUS Genova 0.

UNDER 19 GIRONE 2 ELITE (I GIORNATA/RITORNO) dom.H.11,00

Rovato – Franciacorta

CUS Torino – Amatori&Union Milano

CLASSIFICA: Rovato punti 14, CUS Torino 11, Franciacorta 4, Amatori&Union Milano punti 0.

UNDER 17 GIRONE 1/INTERREGIONALE (I GIORNATA RIT) domenica

A.S.R. Milano – Amatori&Union Milano (H.10,00)

Province dell’Ovest – CUS Torino ( H. 12,00 Calcagno/Cogoleto arb. Matteo Anselmi)

CLASSIFICA: Amatori & Union Milano ed ASR Milano punti 12, Province dell’Ovest 8, CUS Torino punti 0.

UNDER 17 GIRONE 3/INTERREGIONALE (I GIORNATA/RIT.)

Velate – Franciacorta (sabato H.17,00)

Savona – Amatori Genova (Fontanassa/SV H. 11,00 arb. Michele Grondona)

CLASSIFICA GENERALE: Franciacorta e Velate 10, Savona 4, Amatori Genova 1.

UNDER 15 II FASE (XIV GIORNATA) SECONDA FASE - SABATO

A Cogoleto H. 15,30 Prov.d.Ovest – Amatori Genova – Pro Recco (arb. Luca Ermellino e Davide Poggi)

A Savona/Fontanassa H.15,30 Savona – Union Riviera (arb. Ivano Cassinelli)

Ad AlessandrIa/Cabanette H. 15,30 Alessandria – CUS Piemonte Orientale – CUS Genova (Arb. Giorgio Frisone e Filippo Barrafranca)

UNDER 7/9/11 – SECONDA FASE- sabato

A LaSpezia Denis Pieroni sabato H. 14,30 org. RC Spezia

Ad Imperia/PinoValle sabato H. 15,00 org.Imperia

A Casella/GE/Comunale domenica H. 10 org.Amatori Genova