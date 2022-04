Calcio. Prima Categoria: tra la Carcarese e il trionfo finale c'è l'ostacolo Atletico Argentina, Quiliano e Vadese testano Savona e Sampierdarenese

Un dominio totale da inizio stagione, un primato mai in discussione che solo la matematica deve certificare in maniera definitiva.

La Carcarese si appresta a vivere quella che potrebbe diventare una domenica da ricordare a lungo: battere l'Atletico Argentina allo "Sclavi" (fischio d'inizio ore 15.00, webcronaca su Svsport.it), significherebbe infatti disputare in Promozione la stagione 2022-2023. Sarà sufficiente anche un pari in caso di mancato successo dell'Aurora (di scena a Millesimo), ma Giribaldi e compagni vogliono chiudere in fretta il discorso senza fare troppi calcoli.

Nel girone B, con la Campese a riposo, proseguirà l'infinito duello a distanza tra Sampierdarenese e Savona. "Arbitri" odierni saranno la Vadese, in campo al "Cige" alle ore 11.00, e il Quiliano&Valleggia, pronto a ricevere al "Picasso" (ore 15.00) la formazione di Podestà. Spicca il derby del "Santuario" tra Letimbro e Speranza, in mattinata ben tre sfide tutte genovesi: Fegino-San Cipriano, Pro Pontedecimo-Cogoleto e Vecchiaudace-Pra.

Il programma: