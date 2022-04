Calcio, Seconda Categoria B. San Francesco Loano e Spotornese, tutto in 90': il racconto LIVE

SAN FRANCESCO LOANO-SPOTORNESE 0-0

1' Nessuna sostituzione nell'intervallo, si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+1' Termina senza nuove emozioni la prima frazione. Ancora risultato a reti bianche.

45' Prende campo la squadra di mister Calcagno, non arrivano però pericoli per Alberico. Sarà di 1 minuto il recupero.

39' Punizione laterale per la Spotornese, Lione opta per la soluzione personale e Alberico para.

37' Poco da segnalare in questi minuti, prova Michael Bianco a scuotere il ritmo della gara, troppo spezzettato, con un tiro al volo dalla distanza che però è alto.

28' Tentativo in precario equilibrio di Lorenzo Bianco, tiro che non crea problemi a Filippi.

21' Occasionissima per i biancazzurri spotornesi ma Piccardo calcia malamente a lato il possibile tap in sulla grande parata di Alberico in risposta a Pellizzari.

19' Bella punizione di Insolito, Ferro libera in angolo di testa. Corner non sfruttato dai rossoblu.

16' Prima chiamata in causa per Alberico che blocca il colpo di testa di Ottonello sugli sviluppi della punizione di Piccardo.

14' Partita molto "maschia" com'era lecito attendersi, mentre l'Ellena sta vivendo una giornata d'altra categoria sugli spalti.

8' Già un cambio per gli ospiti: Basso subentra a Bovero.

7' Ancora San Francesco avanti ma Insolito da calcio piazzato sbaglia seppur di poco la mira.

4' Conclusione da posizione defilata di Rembado, Filippi controlla la sfera che termina sul fondo.

1' Squadre schierate gli ordini del signor Colaizzo di Genova, dopo un minuto di silenzio per onorare la scomparsa di un genitore del capitano spotornese Dorigo.

PRIMO TEMPO

SAN FRANCESCO LOANO (4-2-3-1): Alberico; Donà, Illiano, Bianco M., Torrengo; Quartieri, Scannapieco; Rembado, Insolito, Bianco L.; Rossignolo.

A disposizione: Rosso; Patacchini, Ristagno, Gualerzi, Patitucci, Caretti, Totaro, Esposito, Gaggero.

Allenatore: E. Sardo

SPOTORNESE (4-3-1-2): Filippi; Russo, Crovella, Ottonello, Bovero; Ferro, Dorigo, Lione; Piccardo; Puppo, Pellizzari.

A disposizione: Genta; Basso, Torrini, Chessa, Monda, Intili, Novello, Vanara, Canale.

Allenatore: L. Calcagno

Sembra abbia voluto divertirsi a disegnare un calendario puntuale il destino, andando a sistemare all'ultima giornata del girone B di Seconda Categoria quello scontro tra San Francesco Loano e Spotornese, prima e seconda della classe, arrivate a giocarsi il tutto per tutto proprio negli ultimi 90'.

Tre soli punti di vantaggio per i ragazzi di Enrico Sardo, per cui non perdere significherebbe scalare la gerarchia dei campionati liguri tornando in Prima Categoria, sui biancazzurri spotornesi, costretti a vincere per tentare la scalata che però dovrebbe passare, a quel punto, per un successivo spareggio, sempre tra le due compagini.