Calcio. Serie D: Vado ancora in piena emergenza, rossoblu in campo alle 15.00 nella tana del Chieri

Nonostante i 39 punti in classifica a otto giornate dal termine, il Vado non può dormire sonni tranquilli in chiave salvezza. Il grande equilibrio che continua a regnare nel girone A di Serie D, con soli dieci punti di differenza tra zona playoff e playout, lascia ancora aperto ogni tipo di scenario.

L'1-1 nel turno infrasettimanale contro il Borgosesia ha permesso ai rossoblù di interrompere la mini striscia negativa di due ko consecutivi, ma le preoccupazioni principali, in questo momento, sono sempre legate a squalifiche ed infortuni. Lunghissima anche oggi la lista degli indisponibili che non faranno parte della delicata trasferta di Chieri: dai lungodegenti Gandolfo e Brondi, passando per gli squalificati De Bode, Casazza e Tinti, che costringeranno Solari a inventarsi completamente il reparto difensivo. Possibile chance per Nicoletti, Turone o Favara, mentre resta da valutare la situazione legata ad Aperi, uscito mercoledì a fine primo tempo per un problema muscolare.

Per quanto riguarda il resto del programma, riflettori sempre puntati sulla lotta al vertice tra Novara e Sanremese: la squadra di Marchionni ospita al "Piola" la Caronnese, mentre i matuziani sono ospiti del Borgosesia.

