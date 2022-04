Calcio. LA CARCARESE E' IN PROMOZIONE! IL GOL DI CROCE PIEGA L'ATLETICO ARGENTINA E REGALA LA PROMOZIONE AI BIANCOROSSI

ATLETICO ARGENTINA - CARCARESE 0-1 (70' Croce)

96' FINISCE QUA! LA CARCARESE E' IN PROMOZIONE!

93' chiude in nove l'Atletico Argentina

91' saranno cinque i minuti di recupero

90' brivido per la Carcarese! Salva tutto la retroguardia biancorossa

89' palo di Zizzini! Carcarese a un passo dal chiuderla

87' Chiarlone lancia Mombelloni e Zizzini per Orcino e Brignone. Anche da questi cambi traspare la forza dell'organico biancorosso

85' punizione dalla linea laterale per l'Atletico Argentina, ci mette i guantoni Giribaldi

84' sei minuti alla fine, l'Atletico Argentina tenta il tutto per tutto nonostante l'inferiorità numerica

81' doppio cambio Argentina, Rastello per Russo e D'Agostino per Modesti

78' non ce la fa Vecchiotti, entra Grandi

75' si prepara Revello, esce Alò

72' binari in discesa per i biancorossi, ora a un passo dal ritorno in Promozione

71' espulso Campagnani, probabilmente per proteste

25' CARCARESE IN VANTAGGIO! TOCCO SOTTOMISURA VINCENTE DI CROCE!

23' Chiarlone prova a vincerla, Basso rileva Vero

22' tocco di mano di Moresco, ammonito

18' buona opportunità per Spozio sul corner di Orcino, colpo di testa poco convinto del regista biancorosso

10' cambia Chiarlone. Fuori Canaparo, dentro Brovida, Brignone passa punta centrale

3' non ce la fa Luca Crespi, al suo posto Alessio Crespi. Cambio tra fratelli

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

49' sull'ennesima uscita alta di Palmieri (inappuntabile l'estremo di casa) termina il primo tempo.

48' Brignone ha avuto la palla del vantaggio! L'ex giocatore di Albenga e Savona ha però tentennato al momento della battuta, facendosi recuperare

45' inizia il recupero

40' palla con il coniglio allo Sclavi. C'è il fascino del campo in erba naturale, ma i rimbalzi sono costantemente irregolari

34' Atletico Argentina molto aggressiva sulla prima impostazione della Carcarese, cliente scomodissimo per i biancorossi

31' Aurora in vantaggio, in questo momento la Carcarese è obbligata a vincere per festeggiare già oggi pomeriggio

25' "Facciamo i guastafeste" si sente dalla panchina dell'Atletico Argentina. I ponentini non vogliono ergersi a ruolo di vittima sacrificale

25' iniziativa pericolosa di Giacomo Calvini a sinistra, il cross in area non trova però la deviazione sperata

21' giocata quasi da kung fu di Brignone, conclusione in acrobazia che esce di poco. Carcarese vicina al vantaggio

20' si è rimesso l'ex giocatore del Finale

19' problemi per Conrieri, possibile il cambio

15' Chiarlone ripropone il trio leggero con Canaparo centrale e Brignone a destra, rispetto alla gara don il Millesimo cambia l'interprete a sinistra: De Matteis al posto di Zizzini

10' prima sgroppata di De Matteis a sinistra il cross trova pronte le mani di Palmieri

8' molta attenzione e ordine per entrambe le squadre, le difese stanno prevalendo sugli attacchi

3' buon approccio alla partita da parte di entrambe le squadre. L'Atletico Argentina ha costruito buona parte della propria classifica tra le mura amiche, non si prospetta un impegno affatto facile per la Carcarese

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ATLETICO ARGENTINA: Palmieri, Conrieri, D'Agostino, Ciaramitaro, Calvini D., Campagnani, Russo. Calvini G. Crespi L., Vecchiotti, Brizio.

A disposizione : Calcina, Rastello, Ferrigno, Modesti, Grandi, Crespi A.

Allenatore: Sassu

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Vero, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Orcino, Canaparo, Brignone, De Matteis

A disposizione: Briano A., Mombelloni, Brovida, Manfredi, Revello, Manti, Zizzini, Basso, Bolga.

Allenatore: Chiarlone

Arbitro: Magaglio di Imperia