Anche il capitano biancorosso, Matteo Spozio, ha voluto celebrare il ritorno in Promozione della Carcarese.

Cervello calcistico fino, ha sempre voluto far parlare il campo, non presentandosi con frequenza di fronte ai taccuini al termine delle partite.

Centrato il risultato, Spozio ha però raccontato come ha vissuto dall'interno questa magnifica cavalcata, non risparmiando i complimenti per i compagni e per l'intero ambiente.