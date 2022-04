Calcio. Letimbro. Terzo tempo e salvezza più vicina dopo il 2-1 allo Speranza: "Grazie a chi non ha creduto che questa strada fosse troppo impervia"

Un derby è sempre un derby, ma il terzo tempo conviviale tra la Letimbro e lo Speranza ha reso onore sia ai vincitori che ai vinti.

La Letimbro battendo 2-1 lo Speranza (Rossetti e Odenato per i gialloblu, Conti per gli ospiti), ha infatti quasi ipotecato la permanenza nella categoria, complice l'ampio gap che separa il Città di Cogoleto dalla Vecchia Audace.

"Ci piace mettere in evidenza l'atteggiamento delle squadre al termine della doccia, dopo una partita tiratissima durante la quale lo Speranza può giustamente recriminare per un gol valido annullato sul risultato di 2-1. Per la Letimbro questi tre punti significano quasi la matematica salvezza.

Una gran prova d'orgoglio da parte di una squadra che tutti davano per spacciata in un campionato difficilissimo, ma che ha saputo tirare fuori tutto il carattere dei leader storici e la freschezza atletica dei giovani in prestito da Veloce e Finale, società che non finiremo mai di ringraziare per averci permesso di compensare la mancanza di chi ha scelto altre strade pensando che questa sarebbe stata troppo impervia".