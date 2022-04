Rugby. Super Franceri, il Savona batte l'Amatori Genova e continua a sognare

Nuova doppia battuta d’arresto per le due squadre liguri impegnate nel Campionato Nazionale di Serie A. CUS Genova è stato superato al CarliniBollesan da un ordinato A.S.R. Milano, e per i liguri hanno segnato una meta il capitano del team Francesco Imperiale ed una Gesa, mentre Corona ha siglato una trasformazione ed un penalty Il CUS ha utilizzato: Tessiore (35' Grassi), Pichler, Corona, Gesa, Vimercati, Migliorini, Granzella, Pendola, Bertirotti, Imperiale F. (cap.) (68' Gargiulo), Repetto, Amadio (55' Barioglio), Barry (62' Rifi), Felici (75' Gherardi), Bortoletto (47' Giuliano)(78’ Barry). La Pro Recco è stata battuta a Villa Carcina dai Centurioni e per i rivieraschi i punti sono arrivati da una meta dal pilone Maggi, una trasformazione ed una punizione da Romano. Il Recco ha giocato con: Romano, L. Barisone, Guastamacchia (27’ st Marcolini), E. Barisone (23’ st Capurro), Natale (10’ pt Armijos), Tagliavini, Mitri, Rosa, Nese (20’ st Tomarchio), Navone, Conca (12’ st Matulli), Cartoni ( 12’ st Canoppia), Maggi, Noto (20’ st Della Valle), Coppola (36’ pt Albarello).

Intanto in Serie C continua l’incertezza su quali due squadre proseguiranno nei play off. Ieri per esempio al Fontanassa di Savona il team locale ha surclassato con otto mete ad una l’Amatori Genova. Il mediano d’apertura Giovanni Franceri ha messo a segno ben quattro mete. Lo Spezia è stato soprrendentemente superato di misura al “Denis Pieroni” della Pieve rendendo la classifica del girone sempre piu’ equilibrata e solo domenica prossima con la disputa dell’ultima giornata del girone di ritorno chiarira’ quali due club accederanno ai play off per affrontare due formazioni lombarde.

SERIE A/GIRONE 1 (VI GIORNATA RITORNO)

CUS Genova – A.S.R. Milano 15/29

Promotica I Centurioni – Pro Recco 78/10

ITINERA CUS Torino – Parabiago 41/12

VII Torino – Biella 12/57

Amatori Alghero in sosta.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 62, Biella 59, Parabiago 44, A.S.R. Milano 38, Promotica I Centurioni 32, Amatori Alghero 20, VII Torino 15, CUS Genova 13, Pro Recco punti 0.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE A (II GIORNATA/RITORNO)

Savona – Amatori Genova 52/7

R.C. Spezia – CUS Pavia 10/14

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 15, Amatori Genova, Spezia e CUS Pavia punti 11.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE B (II GIORNATA RITORNO)

Cernusco – Rho 10/24

CLASSIFICA: Rho punti 19, Cernusco 5, Parabiago - 4.

UNDER 19 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA/RITORNO)

CUS Genova – Unione Monferrato n.d.

A.S.R. Milano – Calvisano 20/19

CLASSIFICA GENERALE: Calvisano punti 11, Unione Monferrato 9, A.S.R. Milano 10, CUS Genova 0.

UNDER 19 GIRONE 2 ELITE (I GIORNATA/RITORNO)

Rovato – Franciacorta 36/12

CUS Torino – Amatori&Union Milano 14/8

CLASSIFICA: Rovato punti 19, CUS Torino 15, Franciacorta 4, Amatori&Union Milano punti 1.

UNDER 17 GIRONE 1/INTERREGIONALE (I GIORNATA RIT.)

A.S.R. Milano – Amatori&Union Milano 14/8

Province dell’Ovest – CUS Torino 52/0

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 16, Amatori & Union Milano e Province dell’Ovest 13, CUS Torino punti 0.

UNDER 17 GIRONE 3/INTERREGIONALE (I GIORNATA/RIT.)

Velate – Franciacorta 7/20

Savona – Amatori Genova 17/40

CLASSIFICA GENERALE: Franciacorta punti 20, Velate 10, 4, Amatori Genova 6, Savona punti 4.

UNDER 15 II FASE (XIV GIORNATA) SECONDA FASE - SABATO

A Cogoleto/Marco Calcagno: Prov.d.Ovest – Amatori Genova 12/10, Amatori- Pro Recco 10/0, Pro Recco - Province dell’Ovest 20/14,

A Savona/Fontanassa: Savona – Union Riviera 10/22

Ad Alessandria/Cabanette: Alessandria-CUS Genova 0/10, CUS PO – CUS Genova 12/36, Alessandria-CUS PO 35/15

