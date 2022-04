La Nazionale Ucraina di sincro ha ricevuto il benvenuto di Savona. Ora si allenerà alla piscina Zanelli (FOTO e VIDEO)

La Rari Nantes Savona da quest'oggi ospiterà nella piscina Comunale “Zanelli” di Savona gli allenamenti della Nazionale Ucraina di nuoto sincronizzato, arrivata terza alle Olimpiadi di Tokyo.

Le atlete ucraine, in fuga dalla guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, si trovavano a Kharkiv, una delle città maggiormente prese di mira dall'esercito russo, lo scorso 24 febbraio allo scoppio del conflitto, e sono riuscite a mettersi in salvo grazie a un'operazione organizzata dal presidente della Fin, Paolo Barelli.

"Ora le ragazze stanno molto meglio, i primi giorni stavano malissimo piangevano ed erano molto nervose, non riuscivano neanche a fare gli esercizi - racconta il commissario tecnico Svitlana Saidova, che ha raggiunto le sue ragazze in un secondo momento -. Non potevano più andare via e sono state prese dal panico perché non sapevano cosa fare. Poi le ragazze hanno cominciato ad andare via una alla volta ed hanno preso un po’ di coraggio. Io sono rimasta a Kharkiv controllando gli spostamenti di ogni atleta. Ho lasciato la città per ultima, all’undicesimo giorno di guerra. Nevicava molto forte e in auto ho caricato anziani e bambini per aiutarli a scappare".

"Tutti piangevano. I primi 200 km sono stati duri. Il viaggio è stato difficile perché avevano tolto tutte le segnaletiche per confondere il nemico e così era difficile sapere dove ci si trovava - racconta ancora la ct -. Poi abbiamo trovato una colonna di evacuazione e siamo rimasti con loro fino alla fine. E’ la prima volta nella mia vita che ha attraversato l’Ucraina in tre giorni: sono rimasta meravigliata di com'è grande e bella. Strada facendo ho incontrato tanta gente buona. Tanta gente camminava a piedi senza auto e chi aveva posto caricava le persone per aiutarle. Quando sono arrivata nell’ovest del Paese era pieno di gente, ma tutti aprivano le loro case per aiutare".