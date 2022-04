Basket femminile. La vittoria scivola dalle mani dell'Amatori Savona, il Vigevano brinda nel finale

Serie A2 Femminile – Girone Sud - Giornata 23

Pallacanestro Vigarano 69 – Amatori Pallacanestro Savona 66

Parziali 15-25 (15-25), 31-34 (16-9), 52-52 (21-18), 69-66 (17-14)

Decima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Femminile Girone Sud.

Amatori Savona impegnata nella trasferta a Vigarano, squadra contro la quale all’andata ha avuto la meglio ma che vive un momento di grandissima forma e che arriva da ben quattro vittorie in fila che la proiettano con una certa sicurezza verso la zona playoff.

Parte forte Savona, guidata dai canestri in contropiede di Zanetti e Paleari mentre Vigarano impiega più di due minuti a sbloccarsi e lo fa con Coser e Sorrentino. Nezaj, ex di turno, va a bersaglio con la tripla che allontana solo momentaneamente le biancorosse nel punteggio perché le emiliane cominciano a scaldare le mani e a trovare il bersaglio dalla media e da dietro l’arco. Se a metà del primo quarto la parità è assoluta (9-9), gli ultimi 4 minuti sono favorevoli dall’Amatori Savona che sfrutta una prestazione realizzativa straordinaria di Zanetti (10 punti nei primi 10 minuti), la precisione ai liberi di Paleari e le due triple di Dagliano. In difesa le ragazze liguri stringono le maglie e giocano di squadra aiutandosi a vicenda con cambi ed aiuti, concedendo soltanto qualche punto dalla lunetta a Vigarano. Fine primo quarto: 15-25.

Secondo parziale bloccato per due minuti, ci pensa Paleari a muovere il tabellone e a regalare il massimo vantaggio alla sua squadra con una tripla, sarà però una delle rare realizzazioni savonesi in questo quarto. Perini dà ossigeno a Vigarano con un bel canestro in penetrazione ma nella prima parte del periodo entrambe le squadre faticano molto a trovare la via del canestro. Gli ultimi cinque minuti prima dell’intervallo vedono invece concretizzarsi la rimonta di Vigarano che aumentando l’aggressività e le percentuali si riporta a -3. I canestri dalla media di Tyutyundzhieva permettono a Savona di restare comunque sopra nel punteggio: si va negli spogliatoi sul 31-34.

Al rientro in campo le padrone di casa sistemano il proprio attacco e mettono a ferro e a fuoco la zona savonese nei primi quattro minuti. Dopo aver dilapidato tutto il vantaggio messo da parte finora l’APS ha una reazione importante: Paleari, Nezaj e Salvestrini riportano a +7 le liguri che devono anche fare i conti con i problemi di falli di Zanetti e Paleari ed una scarsa quantità di falli fischiati a favore. Coser continua a macinare punti per le emiliane e il libero di Perini vale il sorpasso di Vigarano su Savona che riaggancia il pareggio grazie ai liberi di Dagliano.

Quarto periodo che si apre con il canestro di pura determinazione di Zanetti, poi le due squadre cercano di ragionare il più possibile e cercare di costruire azioni sfruttando buona parte dei secondi a disposizione. Perini è la protagonista dei primi cinque minuti del quarto: mettendo in fila otto punti regala il nuovo vantaggio a Vigarano, ma Salvestrini e Sansalone non ci stanno e riescono a tenere le savonesi a contatto.

Negli ultimi minuti la pressione e la stanchezza si fanno sentire, alcuni schemi saltano ma Paleari non smette di segnare, mentre Tyutyundzhieva con il suo decimo punto regala l’ultimo vantaggio ad Amatori.

Ultimo minuto e mezzo amaro per le ragazze di coach Dagliano che subiscono il canestro in contropiede di Bujniak e in seguito ad alcune palle perse non riescono più a trovare la via del canestro.

Risultato Vigarano 69 Amatori Savona 66.

Amarezza per non essere riusciti ad acciuffare una vittoria che sarebbe stata importantissima in ottica salvezza ma lo spirito di squadra dimostrato dalle ragazze in queste ultime partite fa ben sperare.

Prossimo appuntamento mercoledì 6 aprile al PalaPagnini di Savona per la sfida contro Bruschi San Giovanni Valdarno.

Tabellini:

Vigarano: Sorrentino 10, Perini 21, De Rosa, Olodo, Bagnoli ne, Farina, Coser 18, Bujniak 14, Pepe, Sarni 6, De Liso ne, Capra ne. All Borghi.

Amatori Savona: Ceccardi ne, Nezaj 7, Salvestrini 4, Tyutyundzhieva 10, Dagliano 10, Sansalone 2, Picasso, Paleari 19, Leonardini, Zanetti 14. All Dagliano. Ass Cacace, Faranna.