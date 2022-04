L'Atletica Val Lerrone debutta in pista: arrivano due terzi posti assoluti per Adele Nattero ed Elena Cusato

Fine settimana di soddisfazioni per l'Atletica Val Lerrone con il debutto ufficiale in pista ad Imperia e Genova. Ai Campionati Regionali Assoluti di Corsa su Pista, nelle gare di contorno Cadetti e Assoluti, Elena Cusato, nella Corsa '20 Allieve, conquista una terza posizione (4.834) dopo Chiara Puddu (A. Arcobaleno) e Emma Cavallari (Trionfo Ligure).



Esordio ufficiale in pista per l'AVL, al Trofeo Giovanna Ardissone CDS di Prove Multiple per Ragazzi e Cadetti di Imperia dove nelle prove di contorno la Val Lerrone ha schierato i suoi Allievi portando a casa il terzo posto assoluto nei 300metri di Adele Nattero. Adele è anche seconda nella categoria Allieve e ha fatto anche il suo personale con il tempo di 46.78. Bell'esordio nel salto in lungo da fermo per Giulio Betti, secondo di categoria Allievi e quarto assoluto con 2metri e 38. In costante progressione anche Nicolò Parodi con 41.78 sui 300 metri, quarto posto di categoria Esordio assoluto in pista nei trecento metri per Pietro Fabrici, decimo di categoria che dimostra di avere volontà e capacità per intraprendere un percorso di crescita. "Giornate ricche di emozioni e di soddisfazioni - dichiara il tecnico Adina Navradi - C'è stato il debutto in pista per l'Atletica VAL LERRONE, in particolare per due dei nostri atleti. Tutti hanno dato il meglio e fatto delle belle gare. Ci complimentiamo con il CR Liguria - Villa Gentile di Genova e con CP Imperia - ASD Maurina Olio Carli per l'organizzazione di queste gare che sono opportunità importanti nella preparazione degli atleti e offrono momenti di condivisione con le altre asd". Le insegne dell'Atletica Val Lerrone hanno corso anche in Francia. Marina Bonora e Adriano Cusato hanno partecipato alla 10 Km Prom' Classic di Nizza.