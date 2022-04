Basket, Under 17 di Eccellenza: la doppietta Azimut Vado tiene vive le speranze

Con Derthona Lab di coach Ansaloni, Vado riesce a riscattarsi dopo la trasferta di Borgomanero (66-55) contro una delle favorite alla qualificazione alla fase nazionale (la prima va direttamente alle finali a 16, seconda e terza agli spareggi).

La partita si mantiene sempre in grande equilibrio nei primi due quarti. Vado prova ad allungare nel secondo periodo con un miniparziale di 7-0 dal 13-14 al 20-14 ma Tortona torna sotto. Sono 4/4 ai liberi di Tridondani, insieme ai punti di Migone e Siby, a tenere avanti di misura Vado all'intervallo (32-28). Sono ancora Migone e Siby a far allungare Vado che raggiunge il massimo vantaggio alla sirena con una tripla dall'angolo di Pellegrino ben trovato da Scarsi (48-35).

Vado è brava ad insistere arrivando anche al +16 (54-38) potendo quindi poi gestire il ritorno di Tortona che rientra sino al -7 con le triple di Ansevini e Lisini (58-51). E' Siby che permette di tornare in doppia cifra di vantaggio (62-51 al 38') con due liberi di Scarsi che fissano il finale.

Azimut Vado: Rondinini n.e., Bianchi n.e., Mozzati n.e., Segarich n.e., Patrone n.e., Siby 21, Tridondani 6, Pellegrino 5, Serafini, Seslija 4, Migone 18, Scarsi 12. All: Prati Ass: Imarisio

Derthona: Tambwe 10, Lisini 10, Jokanovic, Besostri 7, Mladinovic, Bellinaso 1, Ansevini 10, Bertelli n.e., Vio 3, Moro, L’amore, Baldi 14. All: Ansaloni

Azimut Vado - Crocetta Torino 91-61 (13-24;36-30; 68-41)

Si torna in campo 6 giorni dopo con Vado che entra in pigiama contro un incerottato Crocetta che deve presentarsi con solo 9 effettivi e assenze importanti.

I torinesi risvegliano rapidamente i vadesi con alcuni sonori schiaffoni da parte di Cellino e Savarino che la fanno da padroni nel primo periodo mettendo a segno 6 triple per il massimo vantaggio piemontese (26-15) sulla spalla sirena del primo quarto.

Lo staff non lesina un caffè verbale alla squadra nel primo break e la partita torna in equilibrio per 5 minuti del secondo periodo. Torino però inizia ad accusare la fatica e il caffè sembra fare effetto.

Dal 19-26 del 15' si passa al 36-30 dell'intervallo con un 17-4 che gira la partita.

Nel terzo periodo la chiude Migone che piazza un personale 11-2 con un gioco da 5 punti (2 liberi per antisportivo più tripla), bissato da due altre triple.

Saranno 17 i punti nel quarto della guardia ligure e all'ultima pausa Vado è +27 (68-41) dopo aver toccato il massimo vantaggio (+33) nel parziale di 55-17 nei 20’ centrali.

Ultimo quarto per le statistiche, Crocetta non ha più la forza di rientrare e Seslija può farla da padrone nel pitturato mostrando che può far meglio quando sale di energia.

Sfruttando al meglio il calendario Azimut Vado si scopre ancora in corsa per la qualificazione ma dovrà conquistarla in trasferta (4 delle prossime 6 gare) dove troppo spesso ha mostrato difficoltà.

La speranza di sovvertire i pronostici che vedono College,Derthona e NoviPiù Campus favoriti alla seconda fase, dovrà essere tenuta viva in trasferta a cominciare dallo scontro diretto di Moncalieri sabato prossimo.

Azimut Vado: Rondinini, Bianchi, Mozzati, Pellegrino 13, Scarsi 1, Migone 30, Tridondani 10, Serafini 5, Seslija 14, Siby 18, All: Prati. Ass: Colandrea

Crocetta Torino: Trogu 16, Kertusha,Balma 1, Cellino 21, Costagliola, Romagnoli, Rossetti, Savarino 19, De Girolamo 4. All: Tassone