Calcio, Albenga. 500 volte "Ago", il magazziniere bianconero festeggia un nuovo storico traguardo

Domenica 3 aprile si è giocata al Riva la quinta giornata playoff del Campionato di Eccellenza, con l’Albenga tornata alla vittoria battendo la Canaletto Sepor 1-0.

Non poteva mancare, seduto in panchina tra lo staff tecnico e giocatori, Agostino Benvenuto da tutti considerato lo “storico” dirigente accompagnatore e magazziniere bianconero che, con quest’ultima giornata, ha collezionato ben 500 presenze in “panchina”, nelle partite ufficiali della prima squadra.

Un traguardo non da poco, che Agostino ha iniziato a conteggiare con l’Albenga già dalla stagione 2006 – 2007, quando la società militava nel campionato di Promozione. In questi anni, oltre a ricoprire l’incarico di dirigente accompagnatore della prima squadra e di magazziniere, lo si ricorda anche con l’incarico di Team Manager della società.

Una presenza sempre assidua, indipendentemente dalla categoria in cui l’Albenga si è trovata a militare, fondamentale per le attività quotidiane a disposizione della prima squadra ma anche del settore giovanile.

Ed è per questo che la società ha voluto festeggiare il suo dirigente per le 500 presenze in “panchina”, con il ringraziamento da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta l’ASD Albenga 1928, e con l’augurio del raggiungimento di altri importanti e soddisfacenti traguardi.