Partire dalle fondamenta è il primo passo per allestire una formazione vincente e avere tra i propri pali Luca Giribaldi, ancor di più in Prima Categoria, ha rappresentato per la Carcarese un vero e proprio pilastro dal quale lanciare le rincorsa alla Promozione.

Il portiere biancorosso ha sottolineato l'ottimo lavoro dell'intera squadra in fase difensiva, raccontando anche la propria evoluzione personale, figlia dello stile di gioco della capolista.