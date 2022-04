Calcio. La sconfitta della consapevolezza per la Cairese. Alessi. "Siamo pronti per questi livelli"

La Cairese cade per la prima volta nella fase playoff. I ragazzi di mister Alessi, infatti, cedono il passo alla Fezzanese, che vince per una rete a zero. Risultato che non rispecchia l'andamento della partita, che ha visto i gialloblù cogliere due sfortunati legni e alcune decisioni arbitrali che hanno lasciato qualche dubbio. Domenica prossima si giocherà, tra le mura amiche dello stadio "Cesare Brin", la sfida contro l'Albenga di mister Ferraro, partita fondamentale per i nostri ragazzi, che si ritrovano ora al quinto posto di una classifica molto corta, a quota otto punti. Mister Alessi, espulso nel corso del match, commenta così la prestazione:

"Sarebbe stato stretto un punto in questa partita. Abbiamo colto due legni, due probabili rigori non ci sono stati fischiati e abbiamo avuto alcune occasioni che non siamo stati bravi a sfruttare, ma purtroppo il calcio è anche questo. Usciamo da questa partita con la consapevolezza che, giocando così, torneremo in corsa per la vittoria. Abbiamo giocato nella loro metacampo per quasi tutta la partita e voglio fare i complimenti alla squadra: per la prima volta, dobbiamo essere coscienti di essere pronti per questi livelli. Ci servirebbe un po' più di fortuna e ciò lo dimostra l'infortunio di Piacentini, colto da un problema durante il riscaldamento, che in questi tipi di partita può fare la differenza e che, per noi, è un giocatore fondamentale per esperienza e qualità. Il cammino dei ragazzi è stato perfetto fino ad ora, non possono che essere contento di loro".