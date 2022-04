Gabbiadini, Audero, Sturaro, Salcedo e Tamberi: l’Asta di Stelle nello Sport fa il botto

Ritorna puntuale anche questa settimana l’appuntamento con l’Asta benefica dedicata all’Associazione Gigi Ghirotti. Su CharityStars, Stelle nello Sport propone 5 importanti cimeli che saranno a disposizione del pubblico di sportivi e appassionati, tutti quanti accomunati dal desiderio di sostenere l’Associazione del professor Franco Henriquet, sino alle 18 di martedì 12 aprile.

La Sampdoria scende in campo con Manolo Gabbiadini ed Emil Audero. Tanta sfortuna per l’attaccante classe 1991, uomo derby anche lo scorso dicembre ma poi costretto a salutare anticipatamente il campionato a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro patita lo scorso 6 febbraio contro il Sassuolo. Audero, nella sua quarta stagione sotto la Lanterna caratterizzata da una rotazione avviata con Falcone, torna tra i pali della Sampdoria nella vincente trasferta di Venezia e lancia l’assalto alla salvezza dopo la sconfitta interna contro la Roma. Stefano Sturaro è uno dei giocatori su cui Blessin fa maggior affidamento lungo la difficile strada di questo campionato 2021/2022. L’esperto centrocampista del Genoa non si tira mai indietro in ogni sfida. Lo Spezia, attualmente prima società ligure nella classifica del campionato di serie A, gioca in attacco con la maglia autografata di Eddie Salcedo.

Per gli appassionati di Atletica Leggera, un cimelio davvero unico: la canotta azzurra autografata dal campione olimpico Gianmarco Tamberi, entrato nella storia del salto in alto dopo la vittoria di Tokyo 2020.

Clicca qui per visualizzare tutti i “lotti” battuti all’Asta su CharityStars