Calcio, Cairese: lo specchietto settimanale con i risultati dal vivaio gialloblu

Allievi 2005 – fase regionale

Cairese – Campomorone 1-2

Gol di Gjataj

Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Anche qui, come a Ventimiglia domenica scorsa, sarebbe potuta arrivare la vittoria, ma è arrivata una sconfitta. A due partite dalla fine del girone, la Cairese 2005 dice addio alla fase finale del campionato regionale. Un peccato, una squadra che ha dato tanto, forse troppo, non meritava un finale così.

Allievi 2006 – fase regionale

Savona- Cairese 6-0

Partita dai due volti, con un primo tempo sicuramente più equilibrato dove il Savona è stato bravo ad approfittare di due disattenzioni dei ragazzi per portarsi sul doppio vantaggio a differenza dei gialloblù, che non siamo riusciti a concretizzare tre favorevoli occasioni da goal. Secondo tempo caratterizzato dagli infortuni dei nostri ragazzi, dove il Savona ha preso il sopravvento e ha legittimato la vittoria. Sicuramente il Savona è tra i candidati per la vittoria del titolo regionale perché è una squadra molto forte, ma oggi è stato pagato oltre misura lo stop di oltre un mese senza gare ufficiali e la condizione non ottimale di parecchi ragazzi reduci da influenze varie.

Giovanissimi 2007 – fase regionale

Cairese – Sanremese 1-0

Castellano 24st

Partita vinta dalla squadra gialloblù grazie ad una rete su punizione del capitano Castellano .

I ragazzi di mister Testa hanno portato a casa un risultato importante contro una avversaria tosta, agguerrita e dinamica che in alcuni tratti a messo alle corde i nostri ragazzi.

Ma la tenacia e la forza di volontà dei gialloblù che alla fine hanno dato veramente tutto ha permesso di portare a casa tre punti importantissimi per il proseguo del cammino nel girone.

Giovanissimi 2008

Vado – Cairese 4-6

Reti: 2 Turco, Muca, 2 Castiglia e Berruti.

Partita giocata a viso aperto come dice il risultato con ottime trame e giocate individuali in possesso palla.

Buona prestazione generale in fase di costruzione del gioco e finalizzazione, un po’ più fragili in fase difensiva dove alcune scelte individuali affrettate non proprio corrette hanno fatto si anche gli avversari senza dubbio molto bravi andassero a rete.

Tutti gli effettivi hanno dato il loro contributo per una bella vittoria mai messa in discussione.

I ragazzi hanno giocato un’ottima partita con coraggio, entusiasmo e serietà

Punto di partenza per migliorare.

Esordienti 2009

FINALE – CAIRESE 2-2

(0-0) (2-0) (1-2)

Reti: Treznjeva, Maggioni.

Avversario affrontato già due giorni prima, ma con tutt’altra prestazione (DA INCORNICIARE)!

Si è rivista la squadra aggressiva, unità e compatta che prova a giocare, anche sotto il diluvio.

Complimenti ai ragazzi che oggi sono stati straordinari, riuscendo con il ritmo a mettersi allo stesso livello dell’avversario nonostante avesse più qualità!

Pulcini 2011

Cairese vs Albenga 3-0

(1-0/ 2-0 /3-1)

Due tempi giocati molto bene da tutto il gruppo, contro un avversario ostico, soprattutto fisicamente. Partita senza storia dal punto di vista del gioco e del risultato. Con un Albenga aggressivo anche sulla prima palla, i ragazzi sono stati bravissimi ad arrivare alla conclusione a rete giocando sempre a calcio. Nota di merito a Hamlaoui Mohamed e Riccardo Diotto, che hanno trascinato tutto il gruppo con grande personalità.

Pulcini 2011-2012 Gir B

Celle – Cairese 1-2

(Mozzone 3 – Bazzano)

Prestazione altalenante dei ragazzi, che fanno vedere a tratti buone soluzioni, ma allo stesso tempo alcune ingenuità macroscopiche.

Pulcini 2011-2012 Gir C

Cairese – Carcarese 1-2

Nel complesso, una delle peggiori partite dell’anno. Sotto ritmo tutta la partita, rispetto ad un avversario che ha meritato sul piano del gioco e dell’intensità.

Pulcini 2012

San Filippo Neri – Cairese 0 a 3

(1-2 / 0-3 /1-4)

La partita, disputata su un campo “vecchio stile”, in terra, ha visto una buona prestazione di squadra, contro una formazione caratterizzata da buoni valori individuali.