E' stato un Serra Riccò capace di soffrire e colpire il Legino al momento più opportuno, quando il cronometro aveva di fatto dichiarato esaurito il corso del match del Ruffinengo.

Mattatore per i gialloblu è stato Simone Stradi, capace di trovare il guizzo giusto per ottenere in un colpo solo i tre punti e la permanenza al vertice della graduatoria per la squadra di mister Repetti.