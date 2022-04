Calcio. Sanremese - Varese sarà in diretta tv, domenica pomeriggio diretta su Sportitalia

C’è fermento nella ‘Città dei Fiori’ per un attesissimo Sanremese-Varese, in programma domenica 10 aprile alle ore 15. Sarà seconda contro quarta ma soprattutto in palio ci saranno tre punti fondamentali per la rincorsa biancoazzurra alla capolista (attesa dal Saluzzo, fanalino di coda).

La società matuziana ha tappezzato la città con le locandine, sulle quali è riportato un invito chiaro: “Tutti al Comunale!” per sostenere la squadra di Andreoletti che, proprio all’andata, patì la sconfitta più roboante della stagione. Non solo nel punteggio (4-2) ma proprio nello svolgimento della gara, praticamente dominata dalla formazione allenata, allora, da Ezio Rossi.

Al passato perché il ‘capitolo Rossi’ è ormai storia all’Ossola. Negli ultimi giorni, il club lombardo ha subito un forte scossone: via l’esperto tecnico e dentro Gianluca Porro , guida già della Juniores Under 19. Una decisione figlia anche di risultati deludenti: il Varese infatti, a febbraio, si era ritrovato a ridosso della coppia di testa, perdendo invece terreno nelle ultime sei partite (tre pari e tre sconfitte) . Ad oggi rimane in zona playoff ma con 17 punti dalla vetta che lo escludono, di fatto, dalla lotta alla promozione diretta.

Sanremese-Varese rimane il match-clou della 32° giornata di Serie D, girone A, ed infatti pare che Sportitalia trasmetterà la partita in diretta (canale 61). L’emittente tv di Michele Criscitiello non ha ancora dato ufficialità all’indiscrezione ma domenica le telecamere dovrebbero collegarsi dal ‘Comunale’: una bella vetrina per la squadra del patron Masu e per tutta la città.