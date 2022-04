Il ricordo di Bruno Fanelli: "Dal grande albero del del calcio savonese è caduta una nuova foglia"

La lettera di Franco Astengo:

Dal grande albero del bel mondo del calcio savonese anni ’50-’60 è caduta anche la foglia di Bruno Fanelli.

Centroavanti dalla tecnica raffinata e dall’innato senso del goal era stato uno dei protagonisti delle rappresentative di Nanni De Marco, un amico affezionato, grande appassionato e competente.

Fanelli era cresciuto nel Brandale, uno scenario che non esiste più, sul campo costruito sulle macerie dei bombardamenti dei quartieri dei Fraveghi e di Piazza delle Erbe oggi sostituito dai grandi palazzi di via Gramsci.

Era passato alla Gloria, vera fucina di giovani campioni dove era stato notato dagli osservatori della Sampdoria e in blucerchiato aveva vissuto due stagioni nel settore giovanile con gli allievi e gli juniores che allora si chiamavano “federali” allenato dal celebre Cherubino Comini e accanto a molti che sarebbero arrivati in Serie A: Recagno, Uzzecchini, Marocchi e persino in Nazionale come Bruno Mora.

Passato alla Carcarese era stato poi uno dei protagonisti della grande ascesa della Villetta in Promozione: la squadra curata da Berto Marino e Milio Pacini, nelle quale militavano personaggi di spicco non solo della nostra vita calcistica: con Bruno c’erano Giuan Nasi, Lello Paltrinieri, Picchi Procopio.

Una puntata fuori regione al Garessio e il ritorno alla Villetta (con il Torneo dei Bar giocato con il nostro intramontabile Bar Livio di Livio Faggion), poi per molti anni la cura del settore giovanile del Legino: voleva dedicarsi alla crescita dei più piccoli e non volle mai, salvo una brevissima parentesi, allenare una prima squadra.

Ci era stato molto vicino, ancora, in questo nostro lavoro di ricostruzione delle vicende di quel periodo.

Nel momento del doloroso commiato gli dedichiamo alcuni flashes fotografici molto significativi per la sua vita e per quella di tutto il nostro ambiente.