Sup Savona. Inossidabili Oddera e Nardini, primo e terzo posto sul Lago Trasimeno

Il 2 e 3 di Aprile si è svolta la Trasimeno SUP Race a Passignano sul Trasimeno, gara del Circuito Italiano di SUP con la federazione italiana canoa e Kayak.

Il SUP Team Savona sempre presente (dopo i successi di Lido di Volano di Marzo) ha partecipato alla technical race (gara tecnica con molti giri di boa) ed ha piazzato un primo posto over50 per Sara Oddera e un terzo posto over50 per Paolo Nardini.

La domenica si è svolta la long distance in buone condizioni di lago e qui Sara ha sbaragliato tutte le avversarie di ogni età classificandosi prima assoluta nella long distance vincendo ovviamente anche la categoria over50. Un terzo posto sul podio over50 per Paolo.

Il prossimo appuntamento nelle gare del Circuito Italiano di SUP sarà a Maggio a Lido Gandoli (Taranto)