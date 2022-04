Calcio. Le pericolanti in Eccellenza tifano Imperia, le retrocessioni dai playout potrebbero infatti salire a cinque

Le dinamiche innescate nella zona bassa del girone A di Serie D rischiano di creare conseguenze particolarmente pesanti in merito al numero delle retrocessioni all'interno del campionato di Eccellenza.

Il format, nel prossimo campionato, tornerà infatti a girone unico nel massimo torneo regionale, con 18 squadre. Ciò ha obbligato il Comitato Regionale Ligure ad ampliare il numero delle retrocessioni, complice il blocco nelle scorse stagioni, portandole a cinque (due dirette più tre dai playout)

Un numero che verosimilmente andrà ad ampliarsi almeno di un'altra unità complice la posizione sempre più precaria della Lavagnese, ma che potrebbe elevarsi ulteriormente, portando a cinque le retrocessioni dal campionato playout.

A preoccupare è la posizione dell'Imperia, terz'ultima, reduce dal 3-1 interno subìto domenica scorsa dal Sestri Levante.

I nerazzurri hanno infatti ben sette punti di distacco dal sest'ultimo posto, occupato attualmente dall'RG Ticino e se la forbice dovesse ampliarsi a otto, al termine del campionato, alla squadra di Soda sarebbe preclusa da regolamento la possibilità di disputare i playout, cadendo direttamente in Eccellenza. Uno scenario che automaticamente innescherebbe per effetto domino un'ulteriore retrocessione in Promozione.

Numeri alla mano sarebbero sette globalmente le retrocessioni, su 22 squadre iscritte la scorsa estate.

La Classifica