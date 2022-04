Bocce: la tappa della Ligue M1 francese al St. Vulbas. I mille della "Targa" in campo da stamattina ad Alassio

Un trionfo, quello del Saint Vulbas, che vale la vetta della classifica generale della Ligue Sport Boules M1 francese dopo la disputa della quarta tappa (la prima di sempre oltre confine), conclusasi nella tarda serata di ieri al Palaravizza di Alassio, davanti ad un folto pubblico. Nell’atto conclusivo la quadretta composta da Albert Didona, Sebastien Mourgues, Laurent Beraud, Thierry Michel, Frederic Marsens e Raymond Fernandez (nel campionato transalpino sono ammesse anche due riserve che possono essere schierate nel corso della competizione) ha superato 13-10 con una clamorosa rimonta (a 20’ dal termine del tempo regolamentare era sotto 3-10) il Bellegarde en Forez, arrivata a sorpresa sino in fondo. Nelle sfide di semifinale Didona e compagni hanno prevalso 13-1 sull’equipe La Cote St. Andrè, mentre Miotto (Bellegarde) e soci hanno battuto al fotofinish (9-8) la compagine della Cro Lyon (Montagne).

Le immagini della finale tra Saint Vulbas e Bellegarde andranno in onda la prossima settimana su Sport en France e, tra qualche settimana, sul canale L’Equipe, emittente legata al famoso quotidiano sportivo. Il prossimo appuntamento (in totale le tappe sono otto) porterà tra due settimane (22-23 aprile) i migliori 16 club d’Oltralpe proprio a Saint Vulbas, una delle capitali francesi di questa disciplina.

Giro di boa. Il lungo weekend dello sport bocce ad Alassio e dintorni prosegue da questa mattina con i primi turni della 69a Targa d’oro, cui si sono iscritte 234 formazioni (quadrette) arrivate anche da Triveneto, Toscana, Francia, Principato di Monaco, Slovenia, Croazia, Svizzera e Spagna. In campo praticamente tutti i migliori specialisti del panorama mondiale. Il livello è sicuramente il più alto di sempre. e l’impressione è che sarà una grande lotta tra i big italiani e quelli francesi.

Eccezionale il colpo d’occhio offerto dal campo sportivo di Bastia d’Albenga, dove sono state allestite 64 corsie di gioco. L’impianto nel pomeriggio (inizio ore 14.45) sarà teatro della Targa Bis, il tabellone riservato ai perdenti.

Alle 14 il via alle altre due gare: quella giovanile, la 9a Targa Junior (categoria Under 15), è dislocata a Diano Marina, mentre l’8a Targa Rosa,

scatta alle ore 14 presso la Bocciofila Palasport di Albenga.

Ad Alassio gli incontri proseguiranno anche in serata: alle ore 21.15 il clou al Palaravizza, con gli ottavi di finale della Targa d’oro. Domattina si partirà già alle 8 e la giornata culminerà, sempre nell’accogliente struttura alassina, con le quattro finali previste alle ore 17. Da questa sera anche in diretta streaming.

Aggiornamenti sul sito www.boccealassio.it e Facebook Bocce Alassio.

Programma completo

Sabato 9 aprile (vari impianti)

ore 8.00 (Alassio, Albenga, Garlenda, Diano Marina): 1° turno Targa d’oro

ore 10.30: 2° turno Targa d’oro (64esimi di finale)

ore 14 (Albenga e Diano Marina): inizio fase eliminatoria Targa Rosa e Targa Junior

ore 14.30: 3° turno Targa d’oro (32esimi di finale)

ore 17: 4° turno Targa d’oro (16esimi di finale)

ore 21.15 (Palaravizza): quinto turno Targa d’oro (ottavi di finale)

Domenica 10 aprile

ore 8.00: ottavi di finale Targa Bis (Palaravizza)

ore 8.30: fase finale Targa Rosa (Albenga)

ore 10.30: quarti di finale Targa d’oro e Targa Bis (Palaravizza), Targa Junior (Bocc. Fenarina)

ore 14.15: semifinali Targa d’oro, Targa Bis, Targa Rosa e Targa Junior (Palaravizza)

ore 16.45: finali (Palaravizza)



Ingresso a pagamento al Palaravizza per il turno serale (5 euro), la mattina (7 euro) e il pomeriggio di domenica (7 euro). Abbonamenti: due giorni 15 euro, solo domenica: 10 euro. Ingresso libero per gli under 18.