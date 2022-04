Calcio, Imperia. I convocati di Soda per la sfida al Vado, torna Virga

Sono 22 i convocati da mister Antonio Soda, che al Chittolina sconterà l'ultimo dei tre turni di squalifica ricevuti, per la trasferta di Vado.

Torna Federico Virga, dopo la squalifica, mentre è out per infortunio Giole Deiana.

Questa la lista completa: Bova, Canovi, Cappelluzzo, Carletti, Caruso, Cassata, Castaldo, Cefariello, Colantonio, Coppola, Fatnassi, Fazio, Giglio, Losasso, Lupoli, Mara, Minasso, Montanari, Morchio, Petti, Rosati, Virga.