Calcio. Prima Categoria A, goleada Carcarese nell'anticipo: Oneglia battuta 6-0

CARCARESE - ONEGLIA 6-0 (29' Brovida, 34' Mombelloni, 51' Basso, 57' Brovida, 59' Canaparo, 68' Brovida rig.)

Finisce senza recupero la sfida del "Corrent": risultato tennistico per la Carcarese, che supera 6-0 l'Oneglia

80' break dell'Oneglia con il destro da fuori di Zanchi, Briano controlla in due tempi

75' ultimo quarto d'ora di partita, la Carcarese sembra non voler infierire troppo al cospetto di un avversario in evidente difficoltà e tecnicamente inferiore

73' Manfredi per Mombelloni, ultimo cambio per Chiarlone

68' BROVIDA A SEGNO DAGLI UNDICI METRI! Conclusione forte e centrale che si insacca sotto la traversa, 6-0 per i biancorossi

67' RIGORE PER LA CARCARESE! Combi atterra Canaparo lanciato a tu per tu con Loiacono, nessun dubbio per il direttore di gara, che ammonisce anche il difensore imperiese

62' altri movimenti sulla panchina di casa, Chiarlone concede spazio a Croce e Revello

59' CANAPARO! Goleada biancorossa, Oneglia completamente sparita dal campo...

57' ANCORA BROVIDA! Dai e vai con Mombelloni, sinistro sul primo palo dal limite dell'area piccola e Loiacono è battuto per la quarta volta!

52' dentro Canaparo e Zizzini al posto di Brignone e Basso

51' CALA IL TRIS BASSO! Spettacolare pallone in profondità di Brovida per il numero sette biancorosso, tocco di prima che infila Loiacono. 3-0 Carcarese!

Si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo al "Corrent": doppio vantaggio per la Carcarese, reti di Brovida e Mombelloni a cavallo della mezz'ora

45' occasionissima per l'Oneglia con Correale a tu per tu con Briano, ma il numero quattro perde l'attimo per calciare e il portiere biancorosso ha la meglio in presa bassa

42' il numero uno imperiese ancora chiamato in causa, questa volta da Manti: diagonale velenoso deviato in angolo con la punta delle dita

41' anche Alò tenta la soluzione da fuori, sfera rasoterra e centrale che non crea problemi a Loiacono

40' ci prova ancora Brovida dal limite, pallone svirgolato e direttamente in rimessa laterale

34' BIS BIANCOROSSO CON MOMBELLONI! Il numero tre si accentra e calcia col sinistro a fil di palo, gran gol per il terzino valbormidese

29' CARCARESE IN VANTAGGIO! BROVIDA! Piattone mancino su cross dalla destra di Mombelloni, nulla da fare per Loiacono. Si sblocca la gara al "Corrent"

26' il palo di Basso! Tocco sotto su Loaicono in uscita, il pallone termina la sua corsa contro il montante prima dell'intervento del numero uno imperiese

22' cross di Brignone su cui Loiacono è bravo a distendersi respingendo con la manona sinistra

19' ancora Brovida in campo aperto non riesce a concretizzare, sfuma un'altra chance per i biancorossi

13' bello spunto di Basso sulla sinistra, cross arretrato che non viene raccolto da alcun compagno di squadra

6' rischia grosso la Carcarese in fase di impostazione, La Porta soffia palla al limite dell'area e Briano è costretto ad uscire in scivolata prendendo palla e gambe del numero sette imperiese

3' subito pericolosi i padroni di casa: Brignone libera Brovida a tu per tu con Loiacono, bravo ad intervenire in presa bassa anticipando la conclusione dell'esterno valbormidese

2' come previsto alla vigilia, Chiarlone cambia molto rispetto alle precedenti gare, spazio a tanti giocatori fin qui impiegati meno

1' si parte! Carcarese in completo biancorosso, divisa nera per l'Oneglia. Giornata soleggiata ma ventosa al "Corrent"

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Briano, Bonifacino, Mombelloni, Vero, Spozio, Moresco, Basso, Alò, Manti, Brignone, Brovida

A disposizione : Giribaldi, Croce, Canaparo, Manfredi, Orcino, De Matteis, Zizzini, Revello, Volga

Allenatore : Chiarlone

ONEGLIA: Loaicono, Combi, Scarone, Correale, Alberti, Negro, La Porta, Longo, Bella, Zanchi, Ansaldo

A disposizione : Pippa, Lanteri, Chiaravalli, Bella, Pala