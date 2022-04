Calcio, Pulcini. Albenga e Cairese a difesa del Pronto Soccorso ingauno. Il dg gialloblu Laoretti: "Importante nello sport avere un punto di primo intervento"

Nella giornata di sabato scorso, prima del fischio d'inizio della partita Cairese-Albenga, categoria pulcini 2011, i ragazzi, appartenenti a entrambe le squadre, si sono uniti e hanno voluto mandare un messaggio volto a sensibilizzare sulla questione relativa alle strutture ospedaliere, mostrando un cartello con su scritto: "Senza ospedale si muore". Franz Laoretti, Direttore Generale della Cairese, così commenta: "Queste iniziative, a maggior ragione quando arrivano dai ragazzi, fanno capire lo spessore e l'importanza di quello che stiamo vivendo. Sappiamo quanto sia importante una struttura ospedaliera in Valbormida e questo argomento va a toccare tutti quanti, sia bambini, sia adulti. Nel nostro piccolo, sicuramente, in maniera totalmente apolitica, daremo un contributo a livello di iniziative, anche perché, essendo il nostro uno sport di impatto, di scontri fisici, un punto di primo soccorso darebbe molta più sicurezza, non solo a noi, ma anche ai nostri atleti e ai nostri avversari sui campi. Questa è, ovviamente, una piccola parte dell'importanza che un ospedale può certamente avere nella vita di tutti i giorni all'interno della comunità. Saremo presenti alla manifestazione di sabato 9 aprile con una rappresentanza formata dai nostri ragazzi sia della prima squadra, sia del settore giovanile."