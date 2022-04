La vittoria dell'Albenga a Cairo rappresenta il risultato di giornata nelle cinque partite disputate nel tabellone playoff.

I bianconeri si sono guadagnati così la possibilità di poter affrontare le ultime tre gare potendo sognare un epilogo di alto profilo.

Il successo ingauno al "Brin" è stato sicuramente meritato per quanto visto in campo, grazie a un gruppo di ragazzi giovani di grande prospettiva e le "chiocce", come sottolinea mister Ferraro, pronti a regalar loro suggerimenti preziosi.