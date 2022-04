Matteo Giribone, direttore sportivo della Cairese, come sempre non ha cercato giri di parole per affrontare il momento dei gialloblu, nel bene e nel male.

Il bilancio per la stagione rimane ampiamente positivo, ma il dirigente valbormidese ha sottolineato come, dopo l'opaca prova con l'Albenga di oggi, la squadra valligiana non sia probabilmente pronta, soprattutto dal punto di vista mentale, a puntare al salto di categoria: